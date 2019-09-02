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      Пекельна доба на Донбасі: бойовики надалі б'ють по українських позиціях із забороненої зброї

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      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Соцмережі

      Упродовж доби 1 вересня проросійські бойовики на Донбасі 15 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно окупанти обстрілювали українські позиції із забороненої "Мінськом" зброєю.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

      • поблизу Миколаївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
      • чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
      • тричі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 7 разів обстрілювали українські позиції:

      • двічі неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
      • двічі в районі Зайцевого – із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
      • поблизу Новолуганського – із заборонених мінометів калібру 82 міліметри;
      • неподалік Хутора Вільного – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
      • поблизу Новотошківського – з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

      Внаслідок бойових дій за минулу добу ніхто з українських військових ані постраждав, ані не загинув.

      Від початку поточної доби 2 вересня бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Сталося це у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме неподалік Водяного. Тут проросійські найманці використовували стрілецьку зброю.

      Також ще один обстріл бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – поблизу Новотошківського. Тут бойовики застосували озброєння БПМ, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

      Внаслідок ворожого обстрілу один військовий Об'єднаних сил загинув.

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      Упродовж доби 31 серпня проросійські бойовики продовжували порушувати "перемир'я". Зокрема, вони 20 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів один український воїн  зазнав поранення.

      окуповані райони донбасу
      Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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