Пекельна доба на Донбасі: бойовики надалі б'ють по українських позиціях із забороненої зброї

Упродовж доби 1 вересня проросійські бойовики на Донбасі 15 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно окупанти обстрілювали українські позиції із забороненої "Мінськом" зброєю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Миколаївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; тричі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 7 разів обстрілювали українські позиції:

двічі неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

– зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; двічі в районі Зайцевого – із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поблизу Новолуганського – із заборонених мінометів калібру 82 міліметри;

– із заборонених мінометів калібру 82 міліметри; неподалік Хутора Вільного – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

– з підствольних гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

Внаслідок бойових дій за минулу добу ніхто з українських військових ані постраждав, ані не загинув.

Від початку поточної доби 2 вересня бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Сталося це у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме неподалік Водяного. Тут проросійські найманці використовували стрілецьку зброю.

Також ще один обстріл бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – поблизу Новотошківського. Тут бойовики застосували озброєння БПМ, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовий Об'єднаних сил загинув.

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Упродовж доби 31 серпня проросійські бойовики продовжували порушувати "перемир'я". Зокрема, вони 20 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів один український воїн зазнав поранення.



Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу