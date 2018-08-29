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Пекельні півроку біля Горлівки, два звільнених селища: 24-та бригада повернулась у рідний Яворів

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Вони повернулися, аби перепочити і поновити сили. 24-та бригада імені Короля Данила приїхала сьогодні у рідний Яворів на Львівщині. Більш ніж півроку бійці провели на передовій біля окупованої Горлівки, де звільнили селища Південне та Шуми від окупаційних російських військ.

Звичайний вечір поблизу окупованої Горлівки. Обстріли. "Це закрилось КПВВ. Отак от через день. У нас вже весь пост дірявий. Я на них "Грінпіс" накличу – всі дерева покацали", – каже військовослужбовець 24 ОМБр ім. короля Данила "Карабін", пригинаючись від пострілу.

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"Вогонь противника по позиціях і по нашому особовому складу безкарно не проходить!", – запевняє командир 24 ОМБр ім. короля Данила Валерій Гудзь.

Бійців обстрілювали вдень. Ворог гатив по Королівській Бригаді з усіх калібрів. "Випустили по нам від 20 до 25 прицільних артилерійських пострілів. От, позаду нас ми бачимо те, що трапляється після того, як такий снаряд потрапляє в будинок", – сказав військовослужбовець 24 ОМБр ім. короля Данила Сергій.


"Що трапляється після того, як такий снаряд потрапляє в будинок..."

Іноді обстріли були настільки щільними, що бійці просто дивом залишались живими. Проте ворога били нещадно!

На цьому місці у нас раніше була клумба, як бачите, мало що від неї лишилось, тобто це свідчить про те, що удар міни був жахливий. Внаслідок цього мене ударною хвилею відкинуло від дверей, після чого я встав і вивів особовий склад в укриття,
– згадав військовослужбовець 24 ОМБр ім. короля Данила "Мессер".


Результати удару міни

Комбриг пишається особовим складом. Хоче кожному сказати "Дякую"!

Кожен на своєму місці. Ризикуючи своїм життям, всі накази та команди, які були віддані їм, вони всі повиконували з великою самовіддачею. Не дивлячись на те, що деколи, дійсно, про якісь події, що ми будемо говорити, ризик для життя був дуже і дуже великий,
– розповів командир 24 ОМБр ім. короля Данила Валерій Гудзь.

За більш ніж півроку під Горлівкою 24-ка не здала ані клаптя позицій, ба більше – звільнили від терористів спочатку селище Південне, а потім, перед самим виходом і селище Шуми, таким чином убезпечивши Торецьк та КПВВ Майорське від обстрілів. В обидвох селищах Королівська Бригада добре укріпилась покращивши вогневу міць Об'єднаних Сил.


24-ка звільнила селище Південне і селище Шуми

Сьогодні 24-ту бригаду зустрічає рідний Яворів. Небайдужі містяни, друзі та, звісно, родичі бійців. Бійці кажуть, хоч бригада й стала рідною, та вернутись додому завжди приємно.


24-ту бригаду зустрічає рідний Яворів

Як не бути радим? Як? Ніяк, тут сім'я, родина, повертаєшся додому!
– прокоментувала військовослужбовець 24 ОМБр ім. короля Данила Марія.

У руках воїнів короля портрети загиблих побратимів – обличчя, які воїни ніколи не забудуть. А після відновлення та злагодження обов'язково повернуться на буремний український Схід, де помстяться за загиблих героїв.


У руках воїнів короля портрети загиблих побратимів

Нагадаємо, на Сході проросійські бойовики не припиняють обстрілів. Зокрема, намагаються відбити селище Шуми, яке нещодавно звільнили українські військові. Працюють як диверсійними групами, так і застосовують важке озброєння.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Львова Збройні Сили України Горлівка Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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