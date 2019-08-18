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      Пекло на райських островах: на Канарах знову спалахнули масштабні лісові пожежі – фото та відео

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      На Канарах знову спалахнули масштабні лісові пожежі
      На Канарах знову спалахнули масштабні лісові пожежі / vectornews.net

      Канари вже більше тижня потерпають від масштабних лісових пожеж. Через це влада країни оголосила про вимушену евакуацію. Відтак, майже дві тисячі людей були змушені покинути свої домівки.

      Через що виникли лісові пожежі на Канарах? Вогонь міг виникнути через іскру від зварювального апарату, з яким працював 55-річний іспанець. Його вже заарештували. На Канарах виникли пожежі на третьому за величиною острові – Гран-Канарія – 10 серпня. В гасінні пожежі брали участь понад 200 осіб, 5 гелікоптерів, 5 інших повітряних засобів та гідроплан. 

      Читайте також: Страшна пожежа вирує у Греції: нові фото та відео з місця події

      Чому пожежі знову спалахнули? Швидкому поширенню стихії сприяє сильний вітер та суха погода. Наприклад, сьогодні стовпчики термометра досягають +38 градусів. При займанні вогонь за кілька годин поширюється на сотні гектарів землі. Острів має помаранчевий сигнал (значний ризик).

      "Я занепокоєний еволюцію лісової пожежі на Канарських островах. Деякі райони були виселені, а надзвичайники наполегливо працюють над цим контролем", – написав в.о. президента уряду Педро Санчес.

      Щонайменше 250 пожежників, дев'ять вертольотів та два літаки борються з полум’ям поблизу міста Валлесеко. Пожежа за сім годин спалила близько 500 гектарів землі.

       

      Зазначимо, що у МЗС радять українцям утриматись від відвідання гірських та лісових зон Канарських островах.

      Зокрема, консульство України в Малазі рекомендує українцям наразі не відвідувати такі муніципалітети: Артенара, Гальдар та Техеда.

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      Теги: Пожежа Жертви МЗС України
      Джерело: 24 канал
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