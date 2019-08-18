Пекло на райських островах: на Канарах знову спалахнули масштабні лісові пожежі – фото та відео

Канари вже більше тижня потерпають від масштабних лісових пожеж. Через це влада країни оголосила про вимушену евакуацію. Відтак, майже дві тисячі людей були змушені покинути свої домівки.

Через що виникли лісові пожежі на Канарах? Вогонь міг виникнути через іскру від зварювального апарату, з яким працював 55-річний іспанець. Його вже заарештували. На Канарах виникли пожежі на третьому за величиною острові – Гран-Канарія – 10 серпня. В гасінні пожежі брали участь понад 200 осіб, 5 гелікоптерів, 5 інших повітряних засобів та гідроплан.

Читайте також: Страшна пожежа вирує у Греції: нові фото та відео з місця події

Чому пожежі знову спалахнули? Швидкому поширенню стихії сприяє сильний вітер та суха погода. Наприклад, сьогодні стовпчики термометра досягають +38 градусів. При займанні вогонь за кілька годин поширюється на сотні гектарів землі. Острів має помаранчевий сигнал (значний ризик).

"Я занепокоєний еволюцію лісової пожежі на Канарських островах. Деякі райони були виселені, а надзвичайники наполегливо працюють над цим контролем", – написав в.о. президента уряду Педро Санчес.

Siguiendo con preocupación la evolución del #IFValleseco en Canarias. Varias zonas han sido desalojadas y efectivos de emergencias están trabajando intensamente para controlarlo.

Mi apoyo a todas las provincias que este verano están luchando contra #IIFF.

pic.twitter.com/JWsaK0lJjh — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 серпня 2019 р.

Щонайменше 250 пожежників, дев'ять вертольотів та два літаки борються з полум’ям поблизу міста Валлесеко. Пожежа за сім годин спалила близько 500 гектарів землі.

2000 Evacuations to Forest Fires Holiday Island of Gran Canaria... pic.twitter.com/pwp77ZUeOA — Gok News (@GokNews) 18 серпня 2019 р.

Residents and police watch as flames engulf the forested peaks of Valleseco on Spanish island of Gran Canaria

Desiree Martin pic.twitter.com/iN5wWqfRir — AFP news agency (@AFP) 18 серпня 2019 р.

Se solicita abstenerse de subir a la cumbre de #GranCanaria. Pueden seguir la información a través de @GranCanariaCab y los medios de comunicación.



No entorpezcan la actuación de los medios de extinción del #IFGranCanaria ‍♂️.



Ánimo y fuerza! pic.twitter.com/uCOEiMvtbF — AFMACAN (@AFMACAN2017) 18 серпня 2019 р.

"Evacúan a más de cuatro mil personas por incendio en Gran Canaria" https://t.co/Rl1yNz0uDA — Maria Teresa Martin (@maitechu943) 18 серпня 2019 р.

Зазначимо, що у МЗС радять українцям утриматись від відвідання гірських та лісових зон Канарських островах.

Зокрема, консульство України в Малазі рекомендує українцям наразі не відвідувати такі муніципалітети: Артенара, Гальдар та Техеда.