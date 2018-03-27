Пенелопа Крус знялася у яскравій фотосесії для бренду сумок: фото

Відома іспанська актриса Пенелопа Крус стала обличчям рекламної кампанії італійського бренду сумок Carpisa.

43-річна Пенелопа знялася у фотосесії присвяченій весняно-літній колекції сумок, а також з'явилася у модному відео Carpisa.

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Зйомки відбувалися в італійському Неаполі. Автором фотосесії виступив популярний фотограф знаменитостей Ніко Бустоса.

Крус уже співпрацювала Carpisa: у 2015 році вона з'явилася в рекламній кампанії, а в 2017 році представила іменну колекцію сумок, дизайн який розробила сама.

Пенелопа Крус у відео для Carpisa: