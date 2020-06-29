73-річний Леонід Перебитюк з Павлограда, що на Дніпропетровщині, стрибнув з парашутом. Так йому вдалося втілити у реальність свою давню мрію.

Чоловік стрибав разом з інструктором – з висоти 4200 метрів, повідомляє "Павлоград.dp.ua".

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Пенсіонер розповів, що хвилювався лише під час медогляду та коли робили крок з літака.

"Захоплює дух – побачити поля, селища... Особливо, коли зависає, сидиш, дивишся – добре...", – поділився враженнями він.

73-річний дідусь стрибає з парашутом: дивіться відео

Аби підтримати дідуся, на аеродром приїхала його онучка Кіра, яка навчається в третьому класі. А також односелець Сергій Коновалов – разом з Перебитюком вони є членами громадської організації "Оса" – клубу метання ножів, сокир та стрільби з лука.

"Просто зустрів його якось, а він запитав, чи можна до нас в клуб. Я запитав, для чого це йому. Він відповів, що не хоче просто сидіти на лавочці", – розповів Коновалов.

Бабуся із Закарпаття сіла за штурвал літака

Про стрибок з парашутом думає і популярна блогерка – бабуся Ріна із Закарпаття. Проте це – наразі під питанням. Ймовірно, через її поважний вік.

Баба Ріна довела, що у 90 років життя лише починається. Жінка має власний інстаграм-блог та ютуб-канал. Нещодавно вона вкотре здивувала підписників – сіла за штурвал літака.