У Києві чоловік оголився перед дітьми у "Гідропарку": йому вручили підозру

У Києві 60-річному чоловіку оголосили підозру через скандал на дитячому пляжі в "Гідропарку". Він повністю роздягнувся та демонстрував дітям свої статеві органи.

У соцмережах поширили ролик із київського муніципального пляжу "Дитячий", де відпочивали малолітні діти. Це відео було зняте ще на початку червня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прокуратуру та поліцію Києва.

Дивіться також В Україні затримали педофіла, якого США розшукували понад 30 років

Чоловіка викрили після відео в соцмережах

Відео, яке обурило киян, зняли 5 червня. На кадрах видно, як чоловік повністю роздягається перед групою дітей. Уже наступного дня йому оголосили підозру за статтею про розбещення малолітніх.Санкція інкримінованої статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Згідно з відповіддю однієї з лікарень Київщини, підозрюваний перебуває під наглядом лікаря-психіатра. Зараз прокуратура наполягає на проведенні комплексної психолого-психіатричної експертизи, аби з'ясувати його стан.

Київська прокуратура вже звернулася до суду для отримання медичної документації підозрюваного.

Нагадуємо, у Харкові чоловік протягом кількох років ґвалтував та розбещував хлопчиків. Ймовірний злочинець працював учителем фізкультури в школах, а потім переїхав у Почаївську лавру в Тернопільській області. Чоловіка затримали у березні 2025 року у Почаївській лаврі після того, як батьки потерпілих звернулися до поліції.