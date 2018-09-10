Пенсіонер на Миколаївщині стріляв у дітей: відомі деталі

У місті Нова Одеса в Миколаївській області 68-річний місцевий мешканець вистрелив з саморобного пристрою у дітей, які гралися поруч.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївщини.

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Унаслідок пострілу 12-річний хлопчик та дві дівчинки 9-ти та 5-ти років отримали травми. Чоловік, що стріляв, також травмувався. Усіх постраждалих відправили до лікарні. Інцидент стався 9 вересня.

Правоохоронці скерували на експертизу залишки саморобного пристрою. Також у поліції порушили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років.