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Пенсіонер на Миколаївщині стріляв у дітей: відомі деталі

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У місті Нова Одеса в Миколаївській області 68-річний місцевий мешканець вистрелив з саморобного пристрою у дітей, які гралися поруч.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївщини.

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Унаслідок пострілу 12-річний хлопчик та дві дівчинки 9-ти та 5-ти років отримали травми. Чоловік, що стріляв, також травмувався. Усіх постраждалих відправили до лікарні. Інцидент стався 9 вересня.

Правоохоронці скерували на експертизу залишки саморобного пристрою. Також у поліції порушили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років.

 

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Зброя Новини Миколаєва Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
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