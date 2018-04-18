Пенсіонер отримав кульове поранення під час обстрілу окупантів поблизу Торецька
В селищі Новгородському 78-літній пенсіонер отримав кульове порання руки. Сталося це під час обстрілу зі сторони окупантів мирних кварталів населеного пункту.
Як повідомили у поліції, житель прифронтового селища отримав поранення на власному подвір’ї близько 15:30 годині 18 квітня. За попередньою інформацією, бойовики обстріляли населений пункт зі стрілецької зброї.
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Після цього чоловіка госпіталізували до лікарні у Торецьку.
Поліція розслідує цю справу за статтею 285 ККУ "Терористичний акт".
Джерело: 24 Канал
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