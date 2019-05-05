Пенсіонерам помилково надіслали 20 кілограмів наркотиків

Літня пара з Австралії отримала невідому посилку поштою. Пенсіонери були дуже здивовані, коли побачили у ящику 20 кілограмів метамфетаміну.

Пара одразу звернулася в поліцію, пише ABC.

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Правоохоронці оцінили 20 кілограмів метамфетаміну близько у 10 мільйонів доларів.

Це здається неймовірним, що хтось міг бути настільки недбалим,

– заявив детектив Меттью Кершоу.

Поліція уже затримала і пред'явила звинувачення 21-річному Чжіліну Ма з передмістя Мельбурна. У його будинку під час обшуку правоохоронці виявили ще 20 кілограмів такого самого наркотику.

До слова, контрабандисти намагались ввезти в Нідерланди 1,6 тонни кокаїну у ящиках з бананами, що прямували з Коста-Ріки (Центральна Америка). Поліція одразу затримала 40-річного громадянина Болгарії.