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      Пенсіонерам помилково надіслали 20 кілограмів наркотиків

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      Пенсіонерам помилково надіслали 20 кілограмів наркотиків
      Пенсіонерам помилково надіслали 20 кілограмів наркотиків / Фото з відкритих джерел

      Літня пара з Австралії отримала невідому посилку поштою. Пенсіонери були дуже здивовані, коли побачили у ящику 20 кілограмів метамфетаміну.

      Пара одразу звернулася в поліцію, пише ABC.

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      Правоохоронці оцінили 20 кілограмів метамфетаміну близько у 10 мільйонів доларів.

      Це здається неймовірним, що хтось міг бути настільки недбалим,
      – заявив детектив Меттью Кершоу.

      Поліція уже затримала і пред'явила звинувачення 21-річному Чжіліну Ма з передмістя Мельбурна. У його будинку під час обшуку правоохоронці виявили ще 20 кілограмів такого самого наркотику.

      До слова, контрабандисти намагались ввезти в Нідерланди 1,6 тонни кокаїну у ящиках з бананами, що прямували з Коста-Ріки (Центральна Америка). Поліція одразу затримала 40-річного громадянина Болгарії.

      blog_ava
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      Теги: Кримінальні новини Австралія Наркотики Курйозні новини
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