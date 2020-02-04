Пенсіонери лягають у лікарні, щоб поїсти на халяву: МОЗ спростував фейк про "свого чиновника"

Міністерство охорони здоров'я України спростувало фейк, що шириться у ЗМІ, буцім заступник міністра заявив про "хитрих халявщиків пенсіонерів". У МОЗ наголосили, що у них навіть немає заступника міністра з названим іменем – Михайло Мальцев.

Насправді ж деякі ЗМІ просто видали заяву російського чиновника за українського, пояснили у Міністерстві охорони здоров'я.

До слова: Обмовка за Фрейдом: Герасимов у Раді назвав Онуфрія "главою ПЦУ" – відео

Закликаємо ЗМІ бути обачними та не піддаватися маніпуляціям, перевіряти джерела інформації та дотримуватися інформаційної гігієни,

– наголосили у МОЗ.

Що ж відбулося насправді

"Пенсіонери лягають у лікарні, щоб поїсти на халяву: ще один чиновник виступив зі скандальною заявою", – новиною саме з таким заголовком поділилися зі своїми читачами деякі ЗМІ.

Видання зазначається, що мовиться про "міністра охорони здоров'я Михайла Мальцева", та не вказано, про якого саме заступника міністра. Звісно ж, перше, що спадає на думку – мовиться про Україну, бо для чого ж про це писати.

Втім насправді скандальну заяву зробив Михайло Мальцев – заступник міністра охорони здоров'я Пермського краю Росії. До слова, ще у березі 2019 року, але українські ЗМІ цю заяву поширили лише зараз.

Цікаво: Не лише православний, а всі й одразу: патріарх Кирил хоче, щоб Бог потрапив до конституції

Єдине, що вказує на те, що мовиться не про Україну, а про сусідню державу назва Яйва – селище у Пермському краї Росії. ЗМІ цю згадку не прибрали, позаяк або не надали цьому уваги, або ж знали про фейк, але все одно поширили інформацію.

Варто відзначити, що фейкову "новину" поширили здебільшого лише дрібні регіональні засоби масової інформації.

Курйозності ситуації додає ще й той факт, що вони не лише переплутали країни, а й Михайлів Мальцевих, додаючи до своєї публікації фото тезки нашого "героя" – російського туристичного менеджера. Цікаво ж, чому ЗМІ не поширили фото ще одного їх тезки російського хокеїста.

Українські ЗМІ поширили фейк про "заступника міністра охорони здоров'я": дивіться фото

До слова, поширився фейк уже і в соціальних мережах. Там взялися критикувати "українського чиновника". Зокрема, його закликали відвідати "прості українські лікарні", а місцями доходило і до нецензурної лайки.