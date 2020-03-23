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      Пенсіонери можуть оплатити комуналку та замовити продукти через працівників Укрпошти

      - Читать новость на русском
      Послуги для пенсіонерів від Укрпошти / Фото CDC / Unsplash

      Президент України Володимир Зеленський попросив людей похилого віку залишатися вдома та закликав скористатись послугами Укрпошти.

      У своєму новому відеозверненні глава держави сказав, що через працівників Укрпошти пенсіонери можуть замовити продукти та оплатити комунальні послуги.

      До слова Кабмін дозволить Укрпошті доставляти ліки на час карантину

      "Також пам'ятайте, що за несвоєчасну оплату комунальних послуг вам не будуть нараховувати пеню. Тому, будь ласка, залишайтеся вдома і не виходьте на вулицю без нагальної потреби", – наголосив він.

      Окрім цього, Зеленський подякував працівникам Укрпошти за їхню роботу.

      Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Володимир Зеленський Укрпошта Комунальні послуги Пенсія
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