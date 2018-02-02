Пенсіонерка у розпачі закликала бойовиків "ДНР" повернути мобільний зв’язок: відео

Пенсіонерка з окупованої території Донеччини зі сльозами на очах звернулася до ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка із проханням повернути мобільний зв'язок.

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував журналіст Денис Казанський.

"Донецька пенсіонерка плаче і просить Захарченка ввімкнути мобільний зв'язок. Дуже шкода на це дивитися. Але тепер вже нічого не вдієш. Машини часу не існує, і повернутися до 2014 року не можна", – написав журналіст.

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Водночас він додав, що "якби така можливість була, навряд чи там би послухали. Як відомо, якщо б Захарченко не відключив МТС, це зробили б солдати НАТО".

"Що за знущання над людьми? Будь ласка, товаришу Захарченко. Зверніть увагу на це, на нас, на пенсіонерів. Ми хворі, ледве живі ходимо. У мене тиск. Два тижні ходжу, не можу дістати два талончики на "Фенікс". Як же бути, як же далі бути без зв'язку? Це, як без рук", – сказала жінка у своєму зверненні.