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      Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій в Україні

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      Середній розмір пенсій – 2899,04 гривень
      Середній розмір пенсій – 2899,04 гривень / Фото з відкритих джерел

      У квітні середній розмір пенсії в Україні від початку 2019 року збільшився на 253,38 гривень.

      Пенсійний фонд України на своїй сторінці у Facebook повідомив, у квітні пенсію отримували 11,4 мільйона пенсіонерів. 

      Читайте також: Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як

      Середній розмір пенсій у квітні становив 2899,04 гривень.

      пенсія
      Середній розмір пенсії за квітень 2019 року

      Експерт Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив результати дослідження Національної ради економічного розвитку про те, як зростали середні пенсії в регіонах України з квітня 2018 року до квітеня 2019 року.

      Топ-5 регіонів, де найбільше зріс середній розмір пенсії:
      • Київ – на 18,4%;
      • Луганська область – на 17,2%;
      • Донецька – на 16,1%; 
      • Київська область – на 15,9%;
      • Одеська область – на 15,8%. 

      Топ-5 областей, де найменшими темпами зростав середній показник пенсії:
      •       Тернопільщина – на 12,5%;
      • Буковина – на 12,8%;
      • Волинь, Закарпаття й Рівненщина – на 13%. 

       

      До слова, з 1 березня 2019 року уряд вперше за останні 5 років здійснив перерахунок розміру пенсій. Пенсія зросла для всіх, хто її отримує, на 17-18%.

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      Теги: Новини України Гроші Пенсія Пенсійний фонд України
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