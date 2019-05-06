Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій в Україні
У квітні середній розмір пенсії в Україні від початку 2019 року збільшився на 253,38 гривень.
Пенсійний фонд України на своїй сторінці у Facebook повідомив, у квітні пенсію отримували 11,4 мільйона пенсіонерів.
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Середній розмір пенсій у квітні становив 2899,04 гривень.
Середній розмір пенсії за квітень 2019 року
Експерт Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив результати дослідження Національної ради економічного розвитку про те, як зростали середні пенсії в регіонах України з квітня 2018 року до квітеня 2019 року.
Топ-5 регіонів, де найбільше зріс середній розмір пенсії:
• Київ – на 18,4%;
• Луганська область – на 17,2%;
• Донецька – на 16,1%;
• Київська область – на 15,9%;
• Одеська область – на 15,8%.
Топ-5 областей, де найменшими темпами зростав середній показник пенсії:
• Тернопільщина – на 12,5%;
• Буковина – на 12,8%;
• Волинь, Закарпаття й Рівненщина – на 13%.
До слова, з 1 березня 2019 року уряд вперше за останні 5 років здійснив перерахунок розміру пенсій. Пенсія зросла для всіх, хто її отримує, на 17-18%.