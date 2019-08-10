Пенсійний фонд запустив сервіс "Е-пенсія": що про нього відомо
Пенсійний фонд України презентував сервіс призначення пенсії в "один дотик", що є першим етапом впровадження системи "Е-пенсія". Новий сервіс покликаний суттєво спростити процес призначення пенсій.
"Е-пенсія" дозволить призначити пенсію за одне відвідування сервісного центру, попередньо подавши заяву та усі необхідні документи через вебпортал електронних послуг, повідомляє Пенсійний фонд.
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"Головне завдання – покращити обслуговування відвідувачів Фонду, мінімізувати витрати часу на оформлення пенсій та людський фактор. З цією метою ми запровадили нову автоматизовану систему призначення пенсій, що сама визначає найбільш вигідні умови для отримувача. Раніше людині, аби призначити пенсію, потрібно було приходити до Фонду кілька разів. Послуга в "один дотик" – це лише одне відвідування установи для того, аби забрати пенсійне посвідчення", – розповів голова правління Фонду Євгеній Капінус.
Наступним етапом впровадження системи "Е-пенсія" буде створення мобільного додатку, що дозволить отримати доступ до ресурсів вебпорталу електронних послуг Фонду з мобільних пристроїв – смартфон, планшет.
Щоб призначити пенсію через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, потрібно:
- авторизуватись в особистому кабінеті на вебпорталі за посиланням за допомогою електронного цифрового підпису;
- у розділі особистого кабінету "Заява на призначення пенсії" завантажити весь пакет необхідних для призначення пенсії документів у сканованому вигляді;
- підписати звернення електронним цифровим підписом та надіслати його до підсистеми "Звернення";
- додавати документи (у разі потреби) можна протягом трьох місяців.