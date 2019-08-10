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      Пенсійний фонд запустив сервіс "Е-пенсія": що про нього відомо

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      Пенсійний фонд презентував перший етап сервісу "Е-пенсія"
      Пенсійний фонд презентував перший етап сервісу "Е-пенсія" / pfu.gov.ua

      Пенсійний фонд України презентував сервіс призначення пенсії в "один дотик", що є першим етапом впровадження системи "Е-пенсія". Новий сервіс покликаний суттєво спростити процес призначення пенсій.

      "Е-пенсія" дозволить призначити пенсію за одне відвідування сервісного центру, попередньо подавши заяву та усі необхідні документи через вебпортал електронних послуг, повідомляє Пенсійний фонд.

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      "Головне завдання – покращити обслуговування відвідувачів Фонду, мінімізувати витрати часу на оформлення пенсій та людський фактор. З цією метою ми запровадили нову автоматизовану систему призначення пенсій, що сама визначає найбільш вигідні умови для отримувача. Раніше людині, аби призначити пенсію, потрібно було приходити до Фонду кілька разів. Послуга в "один дотик" – це лише одне відвідування установи для того, аби забрати пенсійне посвідчення", – розповів голова правління Фонду Євгеній Капінус.

      Наступним етапом впровадження системи "Е-пенсія" буде створення мобільного додатку, що дозволить отримати доступ до ресурсів вебпорталу електронних послуг Фонду з мобільних пристроїв – смартфон, планшет.

      Щоб призначити пенсію через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, потрібно:

      • авторизуватись в особистому кабінеті на вебпорталі за посиланням за допомогою електронного цифрового підпису;
      • у розділі особистого кабінету "Заява на призначення пенсії" завантажити весь пакет необхідних для призначення пенсії документів у сканованому вигляді;
      • підписати звернення електронним цифровим підписом та надіслати його до підсистеми "Звернення";
      • додавати документи (у разі потреби) можна протягом трьох місяців.
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      Теги: Пенсія Пенсійна реформа Пенсійний фонд України
      Джерело: 24 канал
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