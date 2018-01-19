Пентагон озвучив, які країни є найбільшою загрозою для США

Міністерство оборони США включило Росію і Китай у перелік головних загроз Сполученим Штатам.

Про це йдеться в щорічній Національній оборонній стратегії.

Повідомляється, що основною проблемою для нацбезпеки США визнається суперництво між країнами, а не ісламістські терористичні угруповання, як це було з початку століття.

Читайте також: Генерал США на прикладі України пояснив, чому Росія є небезпечною для Європи

Документ вперше з 2014 року встановлює пріоритети Міністерства оборони США на оборонні витрати.

"Ми зіштовхуємося зі зростаючими загрозами з боку ревізіоністських держав — Китаю і Росії. Це країни, які хочуть підлаштувати світ під свої авторитарні моделі", – заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс.

Також в документі КНДР вказана, як одна з загроз нацбезпеці. Зазначається, що країна, крім своєї ядерної зброї, готує арсенал біологічного, хімічного і звичайного озброєння.