Пентагон озвучив, які країни є найбільшою загрозою для США
Міністерство оборони США включило Росію і Китай у перелік головних загроз Сполученим Штатам.
Про це йдеться в щорічній Національній оборонній стратегії.
Повідомляється, що основною проблемою для нацбезпеки США визнається суперництво між країнами, а не ісламістські терористичні угруповання, як це було з початку століття.
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Документ вперше з 2014 року встановлює пріоритети Міністерства оборони США на оборонні витрати.
"Ми зіштовхуємося зі зростаючими загрозами з боку ревізіоністських держав — Китаю і Росії. Це країни, які хочуть підлаштувати світ під свої авторитарні моделі", – заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс.
Також в документі КНДР вказана, як одна з загроз нацбезпеці. Зазначається, що країна, крім своєї ядерної зброї, готує арсенал біологічного, хімічного і звичайного озброєння.