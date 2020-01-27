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      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Пентагон підтвердив катастрофу літака США в Афганістані, але причетність талібів заперечують

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      Таліби біля літака, що розбився в Афганістані / фото із соцмереж

      Міністерство оборони США визнає що у небі над афганською провінцією Ганзі зазнав катастрофи літак військово-повітряних сил держави. Однак у Пентагоні спростовують версію про збиття, яку поширює терористичне угруповання "Талібан".

      Ісламісти взяли на себе відповідальність за катастрофу. Вони першими прибули на місце падіння літака, оскільки контролюють цю територію.

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      Втім, у Пентагоні кажуть: військовий літак просто впав, вочевидь, через технічні неполадки. Деталей поки не розголошують.

      Так, начальник штабу ВПС США Дейв Голдфейн розповів CNBC, що Bombardier E-11 розбився на території, яка перебуває під контролем талібів.

      Водночас, міністр оборони Марк Еспер теж не став вдаватися в деталі, а лиш сказав: про ситуацію проінформований, більше не має чого сказати.

      Офіційний представник збройних сил США в Афганістані Сонні Леггет уточнив для ЗМІ таке: ніяких ознак того, що літак був обстріляний з боку противника, немає.

      За попередньою інформацією FoxNews, на борту літака перебували 5 американських військових.

      Що відомо про катастрофу літака в Афганістані:

      • Літак розбився вранці 27 січня в провінції Газні у центральній частині Афганістану, що контролюється талібами.
      • Точну інформацію про те, кому належало судно, довго не називали. Відтак, з’являлась навіть інформація про те, що впав пасажирський літак з 83 людьми на борту. Місцеві ЗМІ заявляли – розбився літак державної компанії Ariana Afghan Airlines.
      • Втім, у самій авіакомпанії цю інформацію спростували.
      • За кілька годин з'явилася інша версія – в Афганістані розбився американський військовий борт. Її поширили таліби і відразу додали: за цим стоять вони. Ісламісти передали: серед загиблих – кілька офіцерів і солдатів американської армії.
      • Лише тепер американська сторона підтвердила цей факт, проте залишається небагатослівною.
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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Афганістан Авіакатастрофа в Афганістані авіація Талібан
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