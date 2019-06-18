Пентагон планує виділити Україні 250 мільйонів доларів на оборону і безпеку

Департамент оборони США планує виділити Україні додаткові 250 мільйонів доларів на співробітництво у галузі безпеки для додаткової підготовки, спорядження та консультаційних послуг задля зміцнення потенціалу ЗСУ.

На офіційному сайті Пентагону наголосили, що рішення про виділення нової допомоги знову підтверджує незмінність відносин між США та Україною у галузі оборони. Загальний розмір допомоги США для України у галузі безпеки з 2014 року складає 1,5 мільярда доларів.

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На що підуть гроші від США?

Ці гроші допоможуть закупити спорядження для поточних програм з підготовки та оперативних потреб. Зокрема – задля посилення морської ситуаційної обізнаності та операцій. Це є частиною зусиль зі зростання підтримки Військово-Морських сил та Військово-Морської піхоти України.

За гроші від США для сухопутних сил та сил спеціального призначення планують придбати снайперські гвинтівки, реактивні протитанкові гранатомети та радіолокаційні станції з протидії артилерійському вогню.

Крім того, допомога спрямована на посилення системи командування і контролю, надання засобів для захищеного зв'язку та радіолектронної боротьби, приладів нічного бачення та військової медичної допомоги.

Це безпекове співробітництво стало можливим завдяки постійному прогресу України у втіленні ключових інституційних реформ, аби забезпечити відповідність національної архітектури безпеки України до євроатлантичних принципів,

– зауважили в Пентагоні.

США також налаштовані допомагати Україні у впровадженні положень закону про національну безпеку задля:

зміцнення демократичного цивільного контролю над армією;

сприяння реформуванню системи командування і управління;

посилення прозорості та підзвітності у закупівлях і формуванні бюджету;

розвитку реформи в оборонній промисловості.

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У Пентагоні переконані, що ці реформи зміцнять здатність України захищати її територіальну цілісність.

Дивіться в інфографіці, яку і скільки допомоги надали США Україні з 2014 року: