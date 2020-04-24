Пентагон розглядає ймовірність використання коронавірусу як біологічної зброї проти США

Міністерство оборони США та американська розвідка вивчає можливість використання коронавірусу як біологічної зброї проти країни.

Обидва американські відомства вивчають чи є ймовірність використання коронавірусу проти "цілей високого рівня", пов'язаних з США. Про це пише Politico.

До слова Владу США два роки тому попередили про проблеми лабораторії в Ухані, де досліджували коронавірус

При цьому відзначається, що такий підхід не означає, що Пентагон розглядає коронавірус як спеціально створений вірус. Розвідка і досі вивчає це питання, і так й не має достатніх підстав стверджувати, що коронавірус був створений в лабораторних умовах в Китаї.

Що про штучне походження коронавірусу казали американці?Таку теорію висунув телеканал Fox News з посиланням на кількох американських чиновників. Телеканал припускає, що коронавірус походить саме з лабораторії Уханя.



Аргументами цієї теорії було, наприклад, стримування китайською владою правди про коронавірус. Буцімто "нульовим пацієнтом" є співробітник вірусологічної лабораторії.



Також був аргумент проти головної теорії Китаю про походження вірусу з уханського ринку морепродуктів. Мовляв, там ніколи не продавали кажанів.

Варте уваги На скільки років коронавірус скорочує життя людини

Також видання відзначає, що не цілком зрозуміли залишаються умови, чому Пентагон та розвідка вирішили зосередити свою увагу на цьому питанні. Адже до цього Міністерство оборони США заявляло, що перспектива використання коронавірусу як біологічної зброї"несе низький рівень ризику". Тоді в США більше уваги приділяли питанню походженню вірусу, а також про усвідомлення влади Китаю про загрозу на початкових етапах пандемії.

Коронавірус в США: головне