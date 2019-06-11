Пентхаус, басейн і пшонка-стайл: ТОП-5 найдорожчих квартир, які здають у оренду в Києві

Як виглядають і чим вражають елітні апартаменти, які за космічні суми пропонують орендувати у розкішних житлових комплексах в центрі Києва?

Нерухомість 24 зробила підбірку наддорогих квартир, які зараз можна винайняти у Києві. Оголошення про їхню здачу в оренду доступні на сайті OLX.

Дивіться також: Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України

VIP-помешкання вражають як дизайном інтер'єру, так і цінами на них.

1. Апартаменти площею 270 квадратів в історичному будинку на вулиці Лютеранській на Липках

Крім просторої вітальні, трьох спалень, двох кабінетів та кухні у квартирі є три санвузли, дві гардеробні та додатковий вихід у двір.

У помешканні авторський ремонт, передбачений підігрів підлоги, а дорогі меблі дещо нагадують так званий "пшонка"-стайл.

Оренда обійдеться у 8000 доларів США на місяць – це приблизно 212 тисяч гривень.

2. Багаторівневий пентхаус на Новопечерських Липках площею 240 квадратів

Над дизайном інтер'єру працювала професійна дизайн-студія. Для облаштування кухні і сходів використали італійський мармур.

Трирівневий пентхаус включає 3 спальні, 3 санвузли, 2-рівневу вітальню з зоною домашнього кінотеатру та простору терасу.

Оренда такого пентахаусу обійдеться у 12 тисяч доларів США на місяць (орієнтовно 318 тисяч гривень).

3. Трирівневий пентхаус площею 1203 метри квадратні у новобудові в центрі Києва

На 1-му рівні просторих апартаментів є 2 спальні, гостьова кімната, 2 гардеробні, кухня і 3 санвузли.

На 2-му поверсі, крім спальні, гардеробних та ще однієї гардеробної, облаштований кінотеатр.

3-й рівень увінчують ще 2 спальні з гардеробом, хол і величезна тераса.

Пентхаус займає 11-13-й поверхи багатоповерхівки і для нього передбачений індивідуальний ліфт.

Місяць оренди таких апартаментів коштуватиме 13 000 доларів США без комісії – це орієнтовно 345 тисяч гривень.

4. Пентхаус за таку ж ціну пропонують для оренди в елітному ЖК PecherSky

Площа апартаментів всього 140 квадратів, проте розташовані вони на останньому поверсі 29-поверхового хмарочосу.

Тут є 3 кімнати, щонайменше 2 санвузли і компактна кухня площею всього 25 метрів квадратних.

Родзинкою дорогого помешкання є власний басейн, прямо з якого можна милуватись столичними краєвидами.

5. Апартаменти площею 600 квадратів на вулиці Великій Житомирській

Тут є гігантська вітальня (163 м кв), 4 спальні з окремими санвузлами, гардеробні, кабінет, більярдна, зимовий сад і тераса з виглядом на Дніпро.

За оренду цієї доведеться щомісяця викладати по 15 тисяч доларів (майже 400 тисяч гривень).