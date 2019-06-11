19:31
11 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кім Чен Ин годує піраній. Путін переосмислює долар
      Вєсті Кремля
      22:30, 10 червня
      Вєсті.UA: Нове кредо Ляшка. Що Онищенко забув в Україні
      Вєсті.UA
      20:31, 10 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ

      Пентхаус, басейн і пшонка-стайл: ТОП-5 найдорожчих квартир, які здають у оренду в Києві

      294 Читать новость на русском
      ТОП-5 найдорожчих квартир для оренди в Києві
      ТОП-5 найдорожчих квартир для оренди в Києві / Колаж 24 каналу

      Як виглядають і чим вражають елітні апартаменти, які за космічні суми пропонують орендувати у розкішних житлових комплексах в центрі Києва?

      Нерухомість 24 зробила підбірку наддорогих квартир, які зараз можна винайняти у Києві. Оголошення про їхню здачу в оренду доступні на сайті OLX.

      Дивіться також: Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України

      VIP-помешкання вражають як дизайном інтер'єру, так і цінами на них.

      1. Апартаменти площею 270 квадратів в історичному будинку на вулиці Лютеранській на Липках

      Крім просторої вітальні, трьох спалень, двох кабінетів та кухні у квартирі є три санвузли, дві гардеробні та додатковий вихід у двір.

      У помешканні авторський ремонт, передбачений підігрів підлоги, а дорогі меблі дещо нагадують так званий "пшонка"-стайл.

      Оренда обійдеться у 8000 доларів США на місяць – це приблизно 212 тисяч гривень.

       

       

      2. Багаторівневий пентхаус на Новопечерських Липках площею 240 квадратів

      Над дизайном інтер'єру працювала професійна дизайн-студія. Для облаштування кухні і сходів використали італійський мармур.

      Трирівневий пентхаус включає 3 спальні, 3 санвузли, 2-рівневу вітальню з зоною домашнього кінотеатру та простору терасу.

      Оренда такого пентахаусу обійдеться у 12 тисяч доларів США на місяць (орієнтовно 318 тисяч гривень).

       

       

      3. Трирівневий пентхаус площею 1203 метри квадратні у новобудові в центрі Києва

      На 1-му рівні просторих апартаментів є 2 спальні, гостьова кімната, 2 гардеробні, кухня і 3 санвузли.

      На 2-му поверсі, крім спальні, гардеробних та ще однієї гардеробної, облаштований кінотеатр.

      3-й рівень увінчують ще 2 спальні з гардеробом, хол і величезна тераса.

      Пентхаус займає 11-13-й поверхи багатоповерхівки і для нього передбачений індивідуальний ліфт.

      Місяць оренди таких апартаментів коштуватиме 13 000 доларів США без комісії – це орієнтовно 345 тисяч гривень.

       

       

      4. Пентхаус за таку ж ціну пропонують для оренди в елітному ЖК PecherSky

      Площа апартаментів всього 140 квадратів, проте розташовані вони на останньому поверсі 29-поверхового хмарочосу.

      Тут є 3 кімнати, щонайменше 2 санвузли і компактна кухня площею всього 25 метрів квадратних.

      Родзинкою дорогого помешкання є власний басейн, прямо з якого можна милуватись столичними краєвидами.

       

       

      5. Апартаменти площею 600 квадратів на вулиці Великій Житомирській

      Тут є гігантська вітальня (163 м кв), 4 спальні з окремими санвузлами, гардеробні, кабінет, більярдна, зимовий сад і тераса з виглядом на Дніпро.

      За оренду цієї доведеться щомісяця викладати по 15 тисяч доларів (майже 400 тисяч гривень).

       

      До слова, середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у травні становила 24 тисяч гривень.

      Читайте про іншу елітну нерухомість:
      blog_ava
      Зеленський пропонує Раді звільнити Луценка
      сьогодні
      5909
      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Ринок нерухомості Оренда нерухомості Новини Києва Елітна нерухомість Ціни на нерухомість
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Політичні союзи: кому і з ким варто об’єднатись, щоб вдало зайти в парламент
      сьогодні , 19:30 Політичні союзи: кому і з ким варто об’єднатись, щоб вдало зайти в парламент
      Ірина Поліщук 5
      Україна – Італія: онлайн-трансляція півфіналу чемпіонату світу з футболу U-20
      сьогодні , 18:21 Україна – Італія: онлайн-трансляція півфіналу чемпіонату світу з футболу U-20
      2311
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      сьогодні , 08:40 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      3731
      Пентхаус, басейн і пшонка-стайл: ТОП-5 найдорожчих квартир, які здають у оренду в Києві
      сьогодні , 18:09 Пентхаус, басейн і пшонка-стайл: ТОП-5 найдорожчих квартир, які здають у оренду в Києві
      294
      Від затребуваної героїні до політичного вигнанця: історія Надії Савченко
      сьогодні , 17:30 Від затребуваної героїні до політичного вигнанця: історія Надії Савченко
      Віталій Дейнега 516
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук