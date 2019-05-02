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      Пеня за комуналку: як і за що її нараховують

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      Пеня за комуналку 2019 - як і за що нараховують пеню в Україні
      Пеня за комуналку травень 2019 / 24 канал

      З 1 травня 2019 року в Україні вступають в силу зміни до закону про житлово-комунальні послуги – вводиться абонлата на ЖКП та пеня на заборгованість.

      За невчасну оплату житлово-комунальних послуг з 1 травня почнуть нараховувати пеню.

      Читайте також: Українці платитимуть за комуналку по-новому: домоправителі, абонплата та пеня

      Як нараховується пеня за комуналку?

      Згідно із законом, за кожен день прострочення платежу пеня становитиме 0,01%, або 3,65% за рік, але загальний розмір пені не може перевищувати суми боргу.

      Пеню нараховуватимуть з першого робочого дня, що йде за останнім, коли мала бути внесена оплата.

      Коли не нараховують пеню?

      Пеню не нараховуватимуть, якщо у держави перед споживачем є заборгованості за субсидії чи пільги або у споживача є довідка про затримку з виплати зарплати.

      Якщо після отримання попередження про несплату, заборгованість не погашена впродовж 30 днів, послугу можуть відключити – йдеться про всі послуги, крім електроенергії та газу.

      пеня за комуналку борг ЖКГ тарифи платіжки
      У разі несплати боргу послугу можуть відключити//Фото: 24 канал

      За неякісні компослуги українці тепер можуть вимагати відшкодування.

      Читайте більше, які зміни чекають українців:
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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Законодавство Тарифи Реформи ЖКГ
      Джерело: 24 канал
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