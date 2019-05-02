Пеня за комуналку: як і за що її нараховують
З 1 травня 2019 року в Україні вступають в силу зміни до закону про житлово-комунальні послуги – вводиться абонлата на ЖКП та пеня на заборгованість.
За невчасну оплату житлово-комунальних послуг з 1 травня почнуть нараховувати пеню.
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Як нараховується пеня за комуналку?
Згідно із законом, за кожен день прострочення платежу пеня становитиме 0,01%, або 3,65% за рік, але загальний розмір пені не може перевищувати суми боргу.
Пеню нараховуватимуть з першого робочого дня, що йде за останнім, коли мала бути внесена оплата.
Коли не нараховують пеню?
Пеню не нараховуватимуть, якщо у держави перед споживачем є заборгованості за субсидії чи пільги або у споживача є довідка про затримку з виплати зарплати.
Якщо після отримання попередження про несплату, заборгованість не погашена впродовж 30 днів, послугу можуть відключити – йдеться про всі послуги, крім електроенергії та газу.
У разі несплати боргу послугу можуть відключити//Фото: 24 канал
За неякісні компослуги українці тепер можуть вимагати відшкодування.