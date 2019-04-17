Українці платитимуть за комуналку по-новому: домоправителі, абонплата і пеня

З 1 травня буде введено в дію закон про житлово-комунальні послуги. Він змінить принцип обслуговування будинку та прибудинкової території. Також вводиться поняття абонплати за ЖКП і пеня на заборгованість по сплаті комуналки.

Закон про ЖКП було прийнято ще у 2017 році, але у 2018 він діяти не почав, бо Кабмін не встиг прописати підзаконні акти. З 1 травня цього року майже всі норми закону вже почнуть діяти, запевнила у коментарі 24 каналу одна із розробників цього закону народний депутат Альона Бабак.

Що саме чекає на споживачів – з'ясували журналісти 24 каналу.

Нова модель відносин споживач-надавач послуг

З 1 травня 2019 року кожен будинок зможе вибрати модель відносин із надавачами комунальних послуг. Це головна новація, кажуть експерти житлово-комунальної сфери. Споживачі зможуть вирішувати, які договори – прямі чи колективні – заключати з надавачами послуг, а також – обрати собі управителя.

Кожен багатоквартирний будинок тепер має право обрати собі керуючого будинком – людину або компанію, яка займатиметься обслуговуванням саме вашого будинку. А ваші гроші, які досі кожен мешканець платить на "утримання будинку і прибудинкової території" і які осідають десь у невідомих ЖЕКівських кишенях, будуть платитися конкретно вибраній самими мешканцями людині чи компанії.



Мешканці багатоквартирних будинків з 1 травня зможуть найняти собі домоправителя

Таким чином, ми станемо господарями у своїх будинках, перестанемо залежати від монополіста – ЖЕКа. Зможемо ставити перед керуючим конкретні задачі, які він має виконати. Якщо він з роботою не справлятиметься – матимемо право поміняти, пояснила у коментарі 24 каналу енергетичний експерт Марія Яковлева.

Це сприятиме розвитку ринку таких керуючих компаній. Також впливатиме на якість наданих послуг. Якщо ми сьогодні платимо 200 гривень на утримання прибудинкових території, а щоб вкрутити лампочку в під'їзді, треба або ганятися за ЖЕКом, або купити її за свої гроші... Те саме з фарбуванням стін. Новий закон про ЖКП дозволить мати людину, яку наймаємо, ставимо задачі, а вона – братиме на себе зобов'язання,

– пояснила експерт.

Обрати управителя потрібно буде упродовж року – такий термін переходу до нових правил визначено у законі, пояснила Альона Бабак. При цьому передбачено, що старі договори діятимуть до моменту, поки власники не укладуть договори за новим законом.

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Механізм призначення управлінця

Якщо ви не є ОСББ – треба один раз зібрати загальні збори, не менше 75% усіх сусідів, прийняти рішення про те, щоб найняти керуючого. Разом з сусідами записуєте, що саме ви хочете зробити в будинку – поміняти лампочки, поремонтувати, пофарбувати, міняти вікна, двері, замінити комунікації тощо, організувати роздільний збір сміття, пояснила Яковлева.

Далі потрібно обрати ініціативну групу, яка займеться підбором обслуговуючої компанії. Потім уповноважена цією групою особа заключить договір з керуючою компанією. Далі – домовляєтеся про вартість, в залежності від того, за який час, що саме хочете міняти і скільки будете платити за утримання прибудинкової території.

Наприклад, можете брати гроші за парковку біля вашого будинку. І їх потім витрачати на утримання будинку. Зі збору сміття так само – можна продавати вторсировину, а гроші витрачати на будинок. І таким чином можна буде без зовнішньої допомоги утримувати свій будинок,

– пояснила Яковлева.

Якщо ж у вашому будинку є ОСББ, тоді все ще простіше. Його керівник має знайти керуючу особу чи компанію для виконання робіт по утриманню будинку. Платити їй гроші і контролювати якість її роботи.

Щоб люди могли вибрати керуючого, законодавці планували створити реєстр керуючих будинком і оприлюднити його на сайті Мінрегіону. Але, як пояснила нардеп Альона Бабак, поки що цей реєстр не створений. В основному через те, що самі керуючі компанії розуміють, що доведеться боротися на конкурентному ринку за споживача, бояться цього і не хочуть реєстр створювати.

Але такий реєстр потрібен, вважає нардеп, і, ймовірно, він почне створюватись, коли почнеться атестація домоуправителів. Поки що шукати управителя доведеться за допомогою "сарафанного радіо". Але цей спосіб діє, запевнила Бабак.

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Пеня для боржників

З 1 травня почнуть нараховувати пеню за невчасну оплату житлово-комунальних послуг.

Марія Яковлева відзначила, що ця пеня досить умовна. Це 4% річних. Це просто таке нагадування, що треба платити за комуналку, а не каральний захід.

4% річних означає, що у випадку прострочки комунального платежу ви заплатите 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення. Наприклад, якщо прострочили 1000 гривень комунального платежу, то пеня за день складе 10 гривень. Але вона не може перевищувати розмір боргу. Також її не нараховуватимуть споживачам, яким держава затримала виплати субсидії чи пільг, або яким працедавець затримав зарплату – але це треба буде довести документом.

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Абонплата за комуналку

Людей вже залякали абонплатою на газ, відзначила Марія Яковлева. А насправді це не так страшно. Беруться витрати за місяць і розподіляються рівномірно: щоб забезпечити утримання будинку, виплату зарплати керуючому, гроші на поточний ремонт. Ці гроші і закладаються в абонплату.

Абонплата за утримання території – це і буде плата вашою керуючої компанії плюс мінімальні витрати на папір тощо,

– уточнила вона.



Абонплата за комуналку витрачатиметься на утримання будинку

Відключення за борги

Чимало ЗМІ вже написали "страшилки" про те, що за новим законом боржників будуть перевіряти і відключати. Але тут не все так однозначно, каже Яковлева. У нас 60% житла – старого житлового фонду. І всі лічильники – всередині квартири. Практично всюди вертикальна розводка. І відрізати можна лише електрику, та й то – якщо є лічильник зовні. Якщо лише всередині лічильники – практично ніщо не можна відключити, пояснила вона.

Зараз якраз комунальні служби часто зловживають і відключають весь будинок, особливо якщо боржник не один, а якщо їх 20-30%. І надають сусідам "можливість" розірвати один одного. Законом таке відключення не передбачене. Але є механізм, коли комунальні служби мають право перевірити боржника, але це не нова норма, вона і зараз діє. Якщо є фізична можливість відключити саме цього боржника – його відключають,

– уточнила Яковлева.

І ще один каральний захід, якщо заборгованість перевищує 84 тисячі гривень – на боржника подають до суду, накладають арешт на майно і нерухомість, примусово продають його і погашають борги. Цей механізм зараз не використовують, бо суди – це досить довго. Але про цю норму варто пам'ятати.

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Новий закон і старі-нові тарифи

Визначений законом рік на вибір моделі відносин між споживачем і надавачем послуг призведе до того, що у підприємств, що надають комунальні послуги, можуть змінитися умови господарювання, зауважила Альона Бабак. Наприклад, ми й досі не знаємо, чи зміниться і як саме ціна на газ. Якщо зміниться – це потягне за собою зміну вартості гарячої води та опалення. А за законом про ЖКП старі договори мають діяти без змін, без коригувань тарифів.

Щоб комунальну галузь не загнати в кут, тому що люди досить пасивні і не приймуть одномоментно рішення про те, які моделі відносин вони оберуть, ми зареєстрували проект закону №10228. Він дасть можливість в цей період органам місцевого самоврядування і Нацкомісії коригувати тарифи по старій структурі. Якщо ціна газу зміниться – проіндексувати на газ,

– пояснила нардеп.

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Загалом, експерти вважають закон про ЖКП гарним. Якщо він запрацює – ми позбудемося неякісного надання комунальних послуг. І наші будинки і подвір'я зміняться. Звичайно, для цього треба буде брати на себе відповідальність за власне житло. І співпрацювати з сусідами. А це для українців часом буває складніше, ніж вічно скаржитись на ЖЕК.