People's Choice Awards: обраний найкращий фільм року
Щорічна церемонія вручення премій People's Choice Awards пройшла у неділю, 11 листопада, в американському місті Санта-Моніка. Так, звичайні люди обирали найкращі фільми, серіали та голосували за своїх улюбленців у мережі.
Повний перелік переможців опублікувало видання The Hollywood Reporter.
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Так, найкращим фільмом 2018 року стала стрічка "Месники: Війна нескінченності". Крім того, акторка Скарлетт Йохансон отримала нагороду в номінації "Актриса року" за роль Чорної вдови.
People's Choice Awards: перелік переможців
Найкращий фільм: "Месники: Війна нескінченності"
Скарлетт Йохансон / Getty Images
Комедія року: "Шпигун, який мене кинув"
Міла Куніс / Getty Images
Драма року: "П'ятдесят відтінків свободи"
Сімейний фільм року: "Суперсімейка 2"
Найкращий актор:Чедвік Боузман за роль у фільмі "Чорна пантера"
Найкращий драматичний серіал: "Рівердейл"
Найкращий комедійний серіал: "Помаранчевий – хіт сезону"
Найкраща музична група: BTS
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