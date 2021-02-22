У дитсадок зі своїм хлібом: чому на Харківщині виникли проблеми з харчуванням дітей

М'ясо, риба, яйця, молоко і навіть хліб – в дефіциті. Батьки дошкільнят стурбовані ситуацією, яка склалася в дитячих садках міста Краснограда Харківської області.

Дітей годують кашею, макаронами, овочевим рагу і борщем на воді. М'ясне взагалі видають раз на тиждень.

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Батьки скаржаться

Так відбувається вже півтора місяця, тому батьки забили на сполох. Деякі говорять про те, що їх просять поки не приводити дітей в садок, бо їжі мало.

Дитина прибігає додому, біжить на кухню і їсть все, що бачить, навіть не знявши куртку. Наїдається на ніч, а вранці скаржиться, що болить живіт,

– Тетяна Маслова, мати.

Яйця та молочні продукти в садочках також економлять / Архів 24 каналу

Людмила Образцова, заступниця директора з навчально-виховної роботи Красноградського НВЗ №3 каже, що раніше все було нормально з харчуванням, навіть хліб самі випікали. Зараз борошна немає, і хліб пекти нема з чого. Тому батькам дозволили давати дітям його з собою. Хоча приносити їжу до виховного закладу суворо заборонено санітарними нормами.

Відповідь освітян

У відділі освіти Красноградської міської територіальної громади не згодні з такими заявами, хоча не заперечують, що складнощі з харчуванням дітей існують, і називають причини таких обставин.



Діти не голодують. Є складнощі. Причина труднощів у переформатуванні влади. Була райадміністрація, а тепер територіальна громада. І в цей перехідний проміжок часу треба було проводити тендерні процедури. Як їх треба проводити, законодавець не прописав,

– каже очільниця відділу Антоніна Турова.

На сесії Красноградської міської ради, що відбулася 18 лютого, депутати передбачили понад 300 тисяч гривень на харчування дітей. Щоб не порушувати закон, посадовці планують закупати продукти поза тендером, виділяючи на це поки що невеликі суми, по 50 тисяч гривень.