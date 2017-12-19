Перебування Димінського в Україні не є безпечним для нього, – адвокат

Адвокат відомого бізнесмена та власника футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП на Львівщині, Микола Лисий вважає, що перебування олігарха в Україні, не є безпечним для нього, оскільки розслідування кримінального провадження відверто набуло ознак комерційно-політичних мотивів переслідування.

Про це правозахисник написав на своїй сторінці у Facebook.

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За словами адвоката, Димінський не отримав і підозри у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень.

Я не знаю які підстави для оголошення підозри знайшла сторона обвинувачення, оскільки на день написання цього посту, моє клопотання до слідчого про надання мені можливості ознайомитися із матеріалами справи та отримати копії документів не розглянуто, але аналіз наявної у мене інформації дає підстави стверджувати про відсутність належних і допустимих доказів причетності Димінського до скоєння ДТП,

– заявив він.

На думку Лисого, події щодо бізнесмена в останні дні "відзначилися стрімким розвитком подій", адже ще 6 грудня Димінський був свідком у справі щодо смертельної ДТП, а вже наступного дня став підозрюваним.

"11 грудня слідчий, можливо, отримав ухвалу суду про затримання підозрюваного для доставки в суд з метою обрання запобіжного заходу. 15 грудня 2017 року в базі даних МВС з’явився профіль Петра Димінського як особи, яку розшукує МВС, а за інформацією із ЗМІ 16 грудня Нацполіція подала документи щодо згаданої особи до Генерального секретаріату Інтерполу в Ліон", – розповів він.

Адвокат також зазначив, що про всі ці події дізнався із засобів масової інформації та заявив, що йому не відомо про наявність очевидців події, які б вказували на Димінського як на учасника ДТП.

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Він також сумнівається у висновках численних експертиз, які були проведені під час слідства, оскільки раніше суд задовольнив заявлений стороною захисту відвід усім експертам, які їх проводили.

Керівники органів слідства заявляють про "чесне" розслідування..., але це розслідування не має елементарних ознак чесності. З таким завзяттям слідство "завтра", ймовірно, буде накладати арешт на усі активи підозрюваного,

– наголосив правозахисник.

Окрім того він зазначив, що "спочатку навіть не зрозумів, що відбувається, але просте зіставлення фактів і подій дає відповіді" на всі питання. І перерахував інформацію, пов'язану зі спробою взяти по контроль телеканал ZIK, власником якої є Димінський, нардепом від Блоку Петра Порошенка Глібом Загорієм і його дружиною Катериною.

"Аналізуючи вищевикладену інформацію, на мою думку, перебування Петра Димінського в Україні, не є безпечним для нього, оскільки розслідування кримінального провадження відверто набуло ознак комерційно – політичних мотивів переслідування", – підсумував адвокат.

Нагадаємо, 18 серпня поблизу села Ямельня на Львівщині Mercedes, що належить львівському бізнесменові Петру Димінському, в’їхав у легковик, за кермом якого була 31-річна жінка. Вона померла на місці.



Вину за скоєння ДТП на себе взяв охоронець бізнесмена Андрій Борщ, якого затримали правоохоронці. Сам Димінський терміново виїхав за кордон.



12 грудня суд задовольнив клопотання Генпрокуратури та надав дозвіл на затримання бізнесмена, а вже 15 грудня Національна поліція України оголосила Петра Димінського у розшук.