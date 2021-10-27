Перебувавши під умовним терміном, вчинив новий злочин, – у поліції розповіли про водія Infiniti
Джерело:24 канал
З'явилась інформація, що 16-річний водій Infiniti 2 роки тому стріляв в матір своєї подруги з пневматичної зброї. Це підтвердили і правоохоронці.
Адже 2 роки тому поліція справді розслідувала кримінальне провадження, передбачене 122-ю та 125- статтями кримінального кодексу Україну. Про це в ефірі 24 каналу повідомив заступник начальника ГУНП в Харківській області, начальник слідчого управління Сергій Чиж.
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Хлопець вчинив злочин, перебувавши під умовним терміном
За його словами, відповідне кримінальне провадження направили до суду з обвинувальним актом. Суд виніс рішення – наразі підозрювана особа в харківській ДТП перебуває під умовним терміном.
Тобто хлопець, перебувавши під іспитовим строком, вчинив новий злочин. Цю ситуацію довели. В матеріалах провадження, яке розслідує слідче управління, є рішення суду,
– наголосив Чиж.
Слідчі на розгляд до суду нададуть відповідні документи і клопотатимемо перед судом, зважаючи на те, що він (хлопець – 24 канал) був під іспитовим строком, продовжував свою злочинну діяльність і вчинив ДТП, яка має наслідки.
Нагадаємо, що вже завтра водію Infiniti обиратимуть запобіжний захід. Поліція і прокуратура зацікавлені в тому, щоб слідство відбулось швидко і якісно.
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Що відомо про смертельну ДТП в Харкові
- ДТП відбулась 26 жовтня приблизно о 20:40. Неповнолітній водій Infinity врізався у Chevrolet.
- Внаслідок аварії поранилися троє людей. На жаль, 58-річний водій Chevrolet загинув.
- Хлопця, який вчинив ДТП, поліція затримала. У поліції відкрили кримінальну справу.
- У мережу злили листування водія Infiniti, в якому він вихвалявся, що їздить на червоне світло.