Перед багатотисячним концертом Коржа: в Одесі люди скандували "Жыве Беларусь" – відео

В Одесі 24 липня вперше від початку пандемії виступив білоруський репер Макс Корж. За лічені хвилини до початку концерту люди скандували "Жыве Беларусь".

Окрім того, під час виступу люди запускали білі та червоні повітряні кульки. За даними телеграм-каналу, у натовпі також зауважили, як хтось тримає біло-червоно-білий прапор білоруської опозиції.

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В Одесі люди скандували "Жыве Беларусь": дивіться відео

Звернення Коржа до фанатів

Під час концерту Корж звернувся до шанувальників. Він зауважив, що "у вас були нелегкі часи – зараз у вас краще".

Всі ми йдемо до одного прекрасного через терни, через труднощі, всі ми йдемо до кращого. [...] Я думаю, Бог нам дасть реальніший шанс, реальнішу можливість зробити свою країну кращою, все виправити

– заявив репер.

Звернення Коржа: дивіться відео

Концерт Коржа в Одесі: головне

За неофіційними даними, на стадіоні "Чорноморець" на концерт Макса Коржа зібралися приблизно 45 тисяч людей. Водночас офіційно "Чорноморець" може вмістити лише понад 34 тисячі людей.

Напередодні заходу вартість квитків становила від 600 до 1349 гривень.

Концерт Коржа у мережі вже назвали наймасштабнішим масовим заходом в Одесі за останні 7 років.

Під час виступу репера не обійшлося і без бійки.

Бійка на концерті Коржа: дивіться відео

Позиція Коржа щодо ситуації у Білорусі

У перші дні протестів у Білорусі Макс Корж закликав білорусів зупинитися, бо далі "будуть тільки трупи". Така заява репера обурила його шанувальників. Згодом Корж декілька разів редагував свій допис. Зрештою, він закликав боротися та йти до кінця.

Невдовзі Корж приїхав до ізолятора на Окрестіна в Мінську, де утримували затриманих протестувальників. Окрім того, репер прийшов на прощання з першим загиблим під час протестів – Олександром Тарайковським.

Згодом Корж випустив трек "Тепло". У тексті пісні простежується паралель з подіями у Білорусі. Зокрема, мовиться про старого, який забрав сонце.

Концерт Коржа в Одесі: дивіться відео