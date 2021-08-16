Перед смертю мер Кривого Рогу Павлов почистив і видалив листування у месенджерах, – ЗМІ
16 серпня 2021 , 20:48Читать новость на русском
Джерело:"Українські новини"
Напередодні у селі Вільне, що на Дніпропетровщині, знайшли тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. З'явилася інформація, що перед смертю він видалив усе листування з телефонних месенджерів.
Про те, що жодних повідомлень у месенджерах загиблого вже немає, видання повідомляє з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.
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Павлов видалив листування у месенджерах
У чатах "чисто". Він почистив їх,
– розповів співрозмовник.
Водночас на оприлюдненому в ЗМІ відео помітно, що Павлов ходить по дому зі зброєю і пише щось в телефоні, ймовірно, переписується з кимось.
Наразі слідство вивчає дані з телефону загиблого мера Кривого Рогу.Зверніть увагу! У будинку загиблого Констянтина Павлова нібито знайшли 2 записки. Однак у них про самогубство не мовилось. ЗМІ зазначають, що їх міг написати сам міський голова.
Смерть мера Павлова: що відомо
- Міського голову Кривого Рогу найшли мертвим 15 серпня на порозі його будинку в селі Вільне Дніпропетровської області. Поблизу чоловіка лежала рушниця, а сам він мав вогнепальні поранення.
- Поліцейські розглядають 3 версії того, як загинув чиновник. Це могло бути доведення до самогубства, вбивство або необережне поводження зі зброєю.
- У будинку загиблого були камери спостереження, відео з них виклали в мережу.