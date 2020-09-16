Саме під час кампаній часто лунають "гучні обіцянки" про екоорієнтацію і допомогу.

Україна цього року потерпає від стихійних лих. Експерти кажуть, що природа "не вибачає" недбалого ставлення до довкілля. Відповідальність за трагедії – держава як правило перекладає на бізнес, нагадує 5 канал.

Втім експерти наголошують, що покращити ситуацію допоміг би механізм покарання для порушників та фінансова мотивація для екоорієнтованих підприємств.

"Якщо ми не маємо інформації – а хто у нас підприємства-забруднювачі? А скільки у них є викидів? А які види викидів у них є? А які види відходів? То як ми можемо говорити про екологічний податок чи фінансування програм, якщо у нас немає першої публічної інформації", – зазначає керівник відділу НДЦ екобезпеки та природокористування Роман Третяк.

Напередодні виборів, кажуть експерти, доволі часто лунають "гучні обіцянки" про екоорієнтацію і допомогу. А ще з'являються псевдоексперти, які стають інструментом впливу на суспільну думку і лобіюють інтереси певних кіл.

"У нас в законодавстві впроваджене таке поняття як громадські слухання. На громадські слухання може прийти будь-хто і відповідно екологічні рейдери чи рекет, які, просто не вникаючи в технології та суть питання, починають ставити палки в колеса", – констатує Третяк.