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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Перед боєм Усика український боксер Митрофанов закінчив бій внічию

      297 Читать новость на русском
      Дмитро Митрофанов
      Дмитро Митрофанов / Федерація боксу України

      У андеркарті бою Усика та Белью відбувся поєдинок за участі українця Дмитра Митрофанова. Його суперником був чемпіон Нідерландів в середній вазі Джино Кантерс.

      Бій тривав усі чотири раунди, відведені для нього. Жоден з боксерів не зумів перемогти за цей час (хоча Митрофанов і впав на коліно ще у першому раунді). Тож рішення приймали судді. Однак і вони не визначили переможця – нічия 35:35.

      Читайте також: Усик – Белью: онлайн боксерського поєдинку

      Варто зазначити, що для Митрофанова це був третій поєдинок на професійному ринзі. До цього він двічі переміг, один з боїв – нокаутом.

      Теги: Спорт Бокс Усик – Белью
      Джерело: 24 Канал
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