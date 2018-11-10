Перед боєм Усика український боксер Митрофанов закінчив бій внічию
У андеркарті бою Усика та Белью відбувся поєдинок за участі українця Дмитра Митрофанова. Його суперником був чемпіон Нідерландів в середній вазі Джино Кантерс.
Бій тривав усі чотири раунди, відведені для нього. Жоден з боксерів не зумів перемогти за цей час (хоча Митрофанов і впав на коліно ще у першому раунді). Тож рішення приймали судді. Однак і вони не визначили переможця – нічия 35:35.
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Варто зазначити, що для Митрофанова це був третій поєдинок на професійному ринзі. До цього він двічі переміг, один з боїв – нокаутом.
Джерело: 24 Канал
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