Перед боєм Усика український боксер Митрофанов закінчив бій внічию

У андеркарті бою Усика та Белью відбувся поєдинок за участі українця Дмитра Митрофанова. Його суперником був чемпіон Нідерландів в середній вазі Джино Кантерс.

Бій тривав усі чотири раунди, відведені для нього. Жоден з боксерів не зумів перемогти за цей час (хоча Митрофанов і впав на коліно ще у першому раунді). Тож рішення приймали судді. Однак і вони не визначили переможця – нічия 35:35.

Читайте також: Усик – Белью: онлайн боксерського поєдинку

Варто зазначити, що для Митрофанова це був третій поєдинок на професійному ринзі. До цього він двічі переміг, один з боїв – нокаутом.