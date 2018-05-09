Перед боєм з Лінаресом опубліковано документальний фільм про команду Ломаченка

В ніч з 12 на 13 травня у Нью-Йорку відбудеться бій чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українця Василя Ломаченко (10-1, 8 КО) проти власника пояса за версією WBA в легкій вазі венесуельця Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).

Напередодні поєдинку на сайті Ломаченка був опублікований документальний фільм про тих, хто допомагає йому здобувати перемоги. Головний з них – його батько і тренер з самого дитинства – Анатолій Ломаченко. Він же тренував свого часу Олександра Усика, Олександра Гвоздика, Дениса Берінчика, допомагав у тренуваннях "Українських отаманів" та олімпійської збірної України з боксу.

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Окрім цього у фільмі також є розповідь і про решту команди, "яка перебуває у куті рингу" – менеджер Егіс Клімас, спортивний психолог Андрій Колосов, тренер зфізичної підготовки Сесіліо Флорес та катмен Рас Анбер.

Документальний фільм про команду Ломаченко

Нагадаємо, бій Ломаченко – Лінарес відбудеться ввечері 12 травня за місцевим часом (в Україні буде 13 травня). Зустріч пройде у "Медісон сквер гарден" у Нью-Йорку. До слова, переможець поєдинку може здобути набагато більше чемпіонських пасків, аніж очікувалося.



До слова, український чемпіон світу у напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко вважає свого майбутнього суперника венесуельця Хорхе Лінареса дуже хорошим спортсменом з відмінною швидкістю та прекрасним інтелектом.

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