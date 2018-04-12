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Перед інавгурацією Путіна Навальний збере людей на мітинги

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Навальний збирає росіян на мітинги 5 травня
Навальний збирає росіян на мітинги 5 травня / Скріншот з відео

Російський опозиційний політик Олексій Навальний закликає людей прийти 5 травня на мітинги та маніфестації. Вони відбудуться перед інавгурацією президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє офіційний сайт Навального.

Зазначимо, що гасло, з яким Навальний збирає людей на акцію проти цензури, мракобісся і нерівності, – "Путін нам не цар".

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"Давайте вийдемо на вулиці міст 5 травня на марші за право бути громадянами своєї країни. Якщо ми непомітні, то треба встати, вийти і помахати рукою... Ми хочемо боротьби з бідністю та нерівністю. Це дуже конструктивна пропозиція, який може бути розвиток у країни, де більше 20% населення жебраки?", – мовиться у повідомленні на сайті російського опозиціонера.

Навальний наголосив, що він разом із соратниками подали цілком законні заявки на проведення мирних акцій. Відтак, політик запропонував росіянам приєднатися до акції його штабу або ж організувати власний мітинг 5 травня.

Дивіться відео, в якому Навальний закликав росіян вийти на мітинги 5 травня:

Зазначимо, що офіційна інавгурація Володимира Путіна відбудеться 7 травня.

Теги: Новини політики Новини Росії Олексій Навальний протести Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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