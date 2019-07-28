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      Перед матчем за Суперкубок в Одесі поліція затримала вболівальників: фото, відео

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      Затримання вболівальників перед матчем за Суперкубок в Одесі
      Затримання вболівальників перед матчем за Суперкубок в Одесі / Dumskaya.net

      Перед футбольним матчем за Суперкубок України з футболу в Одесі 28 липня поліція затримала 12 вболівальників однієї з команд. Це сталось поблизу стадіону "Чорноморець".

      Затриманих футбольних фанатів забрали до відділу поліції для з’ясування обставин, повідомили правоохоронці.

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      За даними поліції, затримані намагалися вчинити бійку у парку Шевченка. Один із них образливо висловлювався на адресу правоохоронця, який оберігав публічний порядок при вході на стадіон.

      На стадіоні "Чорноморець" в Одесі 28 липня проходить матч за Суперкубок України між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем".

      Одеса Суперкубок футбол поліція затримання вболівальники
      Фото з місця затримання вболівальників перед матчем за Суперкубок в Одесі / Фото "Думская"

      Одеса Суперкубок футбол поліція затримання вболівальники
      Фото з місця затримання вболівальників перед матчем за Суперкубок в Одесі / Фото "Думская"​

      Одеса Суперкубок футбол поліція затримання вболівальники
      Фото з місця затримання вболівальників перед матчем за Суперкубок в Одесі / Фото "Думская"​
      Одеса Суперкубок футбол поліція затримання вболівальники
      Фото з місця затримання вболівальників перед матчем за Суперкубок в Одесі / Фото "Думская"

      Дивіться відео з місця затримання футбольних фанатів в Одесі:

       

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      Теги: Спорт Новини Спорту Новини України Поліція Сутички Новини Одеси Суперкубок України Футбол
      Джерело: 24 канал
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