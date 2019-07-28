Перед матчем за Суперкубок в Одесі поліція затримала вболівальників: фото, відео

Перед футбольним матчем за Суперкубок України з футболу в Одесі 28 липня поліція затримала 12 вболівальників однієї з команд. Це сталось поблизу стадіону "Чорноморець".

Затриманих футбольних фанатів забрали до відділу поліції для з’ясування обставин, повідомили правоохоронці.

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За даними поліції, затримані намагалися вчинити бійку у парку Шевченка. Один із них образливо висловлювався на адресу правоохоронця, який оберігав публічний порядок при вході на стадіон.

На стадіоні "Чорноморець" в Одесі 28 липня проходить матч за Суперкубок України між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем".



Фото з місця затримання вболівальників перед матчем за Суперкубок в Одесі / Фото "Думская"



Фото з місця затримання вболівальників перед матчем за Суперкубок в Одесі / Фото "Думская"​



Фото з місця затримання вболівальників перед матчем за Суперкубок в Одесі / Фото "Думская"​



Фото з місця затримання вболівальників перед матчем за Суперкубок в Одесі / Фото "Думская"

Дивіться відео з місця затримання футбольних фанатів в Одесі: