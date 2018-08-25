Перед носом у агресора з'явилося яскраве нагадування про вбитого ворога Путіна

Напередодні у столиці Литви Вільнюсі перед посольством Росії було урочисто відкрито сквер, який перейменували на честь вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Про це написав міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявичус у своєму Twitter.

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За його словами, Нємцов – "символ російських демократичних сил", які кілька десятиліть тому допомогли Литві здобути незалежність.

We just unveiled ‘Nemtsov Square’- meaningful gesture dedicated to this great man & all those who live & fight for open & democratic #Russia, those who supported our freedom & independence. I'm proud, that it embodies the unique spirit of #Vilnius – open, welcoming, multicultural pic.twitter.com/KjwCskFOUl — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 24 August 2018

"Цей сквер названо ім'ям Бориса Нємцова не тільки тому, що Нємцов був великим другом Литви, а й тому що цінності, за які він боровся, – мир, демократія, права людини, свобода, – це універсальні цінності. І всі ми хочемо жити у світі , де переважають ці цінності», – зауважив, зі свого боку, під час церемонії мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс, передає DW.

Донька політика Жанна Нємцова також була присутньої на заході та подякували литовській владі за такий крок.

Як підкреслила вона, її батько "на відміну від багатьох дуже правильно розумів момент і описував сьогодення", а також "мав баченням того, як буде розвиватися ситуація".

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До слова, раніше сквер перед російським посольством у Вільнюсі мав іншу назву, а рішення про його перейменування міська рада ухвалила 23 травня. Вже 10 червня у столиці Литви біля диппредставництва РФ відкрили меморіальну табличку з назвою скверу.

Російське посольство розташовується у Жверинасі – історичному районі литовської столиці, на північному заході від центру.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що сквер на честь Бориса Нємцова має з’явитися у Києві на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту. Поблизу нього також розташовується Посольство РФ в Україні.



Крім того, на початку березня у Москві на будинку, де проживав опозиціонер, встановили меморіальну таблицю його пам'яті. Сталося це через три роки після вбивства Нємцова.