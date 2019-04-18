Перед обгорілим Собором Паризької Богоматері побудують дерев’яний храм: для чого

Мер Парижа Енн Ідальго прийняла рішення побудувати перед понищеним пожежею Собором Паризької Богоматері дерев’яний храм. Тимчасовий дерев’яний собор має зробити символічне місце привабливішим.

Дерев'яна споруда залишиться на площі перед справжнім Нотр-Дамом до кінця відновлювальних робіт, які, згідно з обіцянкою лідера Франції Еммануеля Макрона, будуть завершені за 5 років. Про це інформує CNEWS.

Читайте також: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: причини та факти трагедії Нотр-Даму

У тимчасовому соборі можна буде молитися і будуть проводитися служби. Також дерев’яний храм має задовольнити інтерес туристів, охочих відвідати це місце. До речі, їх число у 2017 році досягло 12 мільйонів,

– заявив мер Парижа.

Зазначимо, що раніше адміністрація Нотр-Дам де Парі повідомила, що Собор закриють для відвідувачів на час реконструкції.

Про те, які світові пам'ятки архітектури втратив світ через пожежі – читайте тут.

Про цікаві факти про Собор Паризької Богоматері – читайте тут.

Про те, як виглядає Нотр-Дам після пожежі – читайте тут.

Що трапилось із Собором Паризької Богоматері?Французька святиня постраждала від масштабної пожежі, яка спалахнула ввечері 15 квітня. Вогонь сильно пошкодив дах культової будівлі, зруйнував готичний шпиль і годинник. Також у храмі переймаються через вітражі. Хоча велика їх частина й уціліла, вони все ж піддались впливу високої температури. Окрім того, внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися.



Причини пожежі досі з’ясовують, проте займання пов’язують із ремонтними роботами, які велися у храмі. Подію кваліфікують як "ненавмисне знищення вогнем".

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео 24 каналу