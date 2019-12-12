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      Перед офісом Зеленського заливають ковзанку

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      Ковзанка біля Офісу Президента запрацює напередодні нового року / pravda.com.ua

      На подвір’ї перед входом до Офісу Президента монтують новорічну ковзанку – там, де ще нещодавно активісти проводили свої мітинги. Ковзанка матиме 300 квадратних метрів льодового покриття, а встановлюватимуть її 12 днів.

      Відкрити ковзанку планують 28-29 грудня, проте все залежить від погоди. Працюватиме вона до 19 січня. Зауважимо, що катання на ковзанці буде безкоштовним, однак поруч не буде оренди ковзанів. Очевидно, треба приходити з власними.

      До теми: Зимова країна на ВДНГ: куди піти у Києві на зимові свята

      Ковзанка будується для популяризації проєкту "Зимова країна на ВДНГ", а також інших проєктів "Експоцентру". Всі вторговані від них гроші йдуть на відновлення державного ВДНГ, розповів ТСН гендиректор Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) Євген Мушкін.

      Ковзанка перед Офісом Президента у Києві / фото: Андрія Костюка (24 канал)

      У нас була розмова із керівником ДУС (Держуправління справами) щодо такого соціального проєкту в центрі Києва. Ми отримали згоду зробити це просто перед Офісом Президента, – розповів Мушкін.

      Загалом площа на вулиці Банковій залишається відкритою.

      Встановлення ковзанки посеред центру міста є однією із традицій святкування Різдва у країнах Європи. В Україні Львів був найпершим містом, у якому на зимові свята почали заливати посеред міста велику ковзанку. Так, цій традиції у Львові вже понад 10 років. 


      Ковзанка на площі Ринок у Львові / фото 24 каналу

       У Львові поруч із ковзанкою розташовані палатки, у яких можна взяти ковзани напрокат, у разі якщо ви не маєте своїх.


      Ковзанка у центрі Львова  / фото 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новорічні свята Новини LifeStyle Новини Києва Відпочинок Офіс Президента
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