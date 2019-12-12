Перед офісом Зеленського заливають ковзанку

На подвір’ї перед входом до Офісу Президента монтують новорічну ковзанку – там, де ще нещодавно активісти проводили свої мітинги. Ковзанка матиме 300 квадратних метрів льодового покриття, а встановлюватимуть її 12 днів.

Відкрити ковзанку планують 28-29 грудня, проте все залежить від погоди. Працюватиме вона до 19 січня. Зауважимо, що катання на ковзанці буде безкоштовним, однак поруч не буде оренди ковзанів. Очевидно, треба приходити з власними.

До теми: Зимова країна на ВДНГ: куди піти у Києві на зимові свята

Ковзанка будується для популяризації проєкту "Зимова країна на ВДНГ", а також інших проєктів "Експоцентру". Всі вторговані від них гроші йдуть на відновлення державного ВДНГ, розповів ТСН гендиректор Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) Євген Мушкін.

Ковзанка перед Офісом Президента у Києві / фото: Андрія Костюка (24 канал)

У нас була розмова із керівником ДУС (Держуправління справами) щодо такого соціального проєкту в центрі Києва. Ми отримали згоду зробити це просто перед Офісом Президента, – розповів Мушкін.

Загалом площа на вулиці Банковій залишається відкритою.

Встановлення ковзанки посеред центру міста є однією із традицій святкування Різдва у країнах Європи. В Україні Львів був найпершим містом, у якому на зимові свята почали заливати посеред міста велику ковзанку. Так, цій традиції у Львові вже понад 10 років.



Ковзанка на площі Ринок у Львові / фото 24 каналу

У Львові поруч із ковзанкою розташовані палатки, у яких можна взяти ковзани напрокат, у разі якщо ви не маєте своїх.



Ковзанка у центрі Львова / фото 24 каналу