Перед "Олімпійським" провели акцію на підтримку Сенцова: фото

Напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів, що відбувається 26 травня у Києві, перед НСК "Олімпійський" відбулась акція на підтримку українського режисера Олега Сенцова.

Фото у своєму Twitter оприлюднила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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На фото люди під будівлею НСК "Олімпійський" тримають у руках букви, які разом складають заклик FREE SENTSOV.

Супрун також оприлюднила фото учасників акції з інших локацій у Києві.

Акцію на підтримку Сенцова влаштували і перед будівлею Будинку кіно, де раніше у суботу розгорівся скандал, через те, що представники КМДА вимагали зняти банер на підтримку українського режисера, назвавши його "політичною рекламою".

14 травня український кінорежисер Олег Сенцов, який перебуває у російському полоні, оголосив початок безстрокового голодування. Бранець Кремля вимагає відпустити на волю усіх незаконно утримуваних у Росії українців. Акції на підтримку Сенцова по всьому світу організовують небайдужі митці та активісти.