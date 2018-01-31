Перед поданням у Конгрес у "кремлівський список" внесли значні зміни до переліку осіб, – співавтор

Один зі співавторів рекомендацій при створенні так званого "кремлівського списку" та експерт Atlantic Council Андерс Ослунд заявив, що у попередньому списку, підготовленому експертами, були інші імена. Однак перед подачею його до Конгресу один з високопосадовців вніс значні зміни.

За словами Андерса Ослунд, у цьому переліку мали бути російські високопосадовці та мільярдери, які в незаконний спосіб отримали свої чималі статки через наближеність до влади. Про це він пише на сайті Atlantic Council.

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"В останню хвилину якась високопоставлена особа – ніхто не знає, хто це був - відкинув всю роботу експертів і замість цього записала в "кремлівську доповіді" імена вищих посадових осіб з адміністрації президента та уряду Росії та 96 російських мільярдерів зі списку Forbes", – написав Андерс Ослунд.

Таким чином, закон про розширення антиросійських санкцій (CAATSA), що передбачає ряд заходів проти Росії після її втручання в американські вибори, який Дональд Трамп підписав 2 серпня 2017 року, перетворився в цілому в "неефективні та знущальні санкції США щодо Росії", вважає експерт.

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Відтак, на думку експерта, єдиний ефект, який може мати оголошення такого списку, яку він назвав "телефонною книгою Кремля" – закріплення російської еліти за Путіним. Адже якщо першочерговою метою було розділити російських олігархів, які незаконно заробили свої статки з чесними бізнесменами, то озвучений перелік просто перелічив найбагатших людей Росії згідно рейтингу Forbes.

Нагадаємо, 30 січня Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". До списку увійшли наближені до Володимира Путіна особи, а це 210 імен, які розділені на чотири категорії: "Президентська адміністрація", "Кабінет міністрів", "Інші високопоставлені політичні лідери" та "Олігархи". Загалом 114 чиновників і 96 бізнесменів. Мінфін США не назвав джерела інформації для складання доповіді, але список "олігархів" (96 імен) цілком повторив рейтинг російських мільярдерів Forbes зразка 2017 року. У нього також потрапили керівники 19 російських держкомпаній.