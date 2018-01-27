Перед приїздом Путіна у Казані на видному місці з'явився промовистий напис

За день до приїзду президента Росії Володимира Путіна до Казані невідомі на схилі біля стін місцевого Кремля витоптали на снігу слово "воры".

Про це повідомляє "Казанський репортер".

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Слово "воры" з'явилося на схилі біля стін Казанського кремля

За інформацією ресурсу, розмір напису був таким, що його без проблем можна було побачити навіть з центрального стадіону.

Вже до полудня слово "воры" було абсолютно нечитабельним, і справа зовсім не у снігопаді, який приховав літери. Найімовірніше, послання помітила влада, відтак відправила бригаду "затоптувачів". Судячи з кількості слідів, топтали колективно та з ентузіазмом. У поліції підтвердили, що пильні громадяни вже зверталися до них,

– підкреслюється у матеріалі.



До обіду напис "воры" було затоптано

Зауважимо, що місцева поліція почала перевірку за фактом появи слова на снігу.

"У МВС, судячи з усього, самі не особливо розуміють, що з цим робити, і чи потрібно робити взагалі. Адресат в посланні не вказано, сніг – матеріал недовговічний, та й слово нецензурним не назвеш. Так що на наклеп, образу, вандалізм або хуліганство начебто не тягне", – додають журналісти.

Згодом у групі "Другая Казань" у Facebook опублікували довідку, складену слідчими.

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"Установлено, що літери слова "вор" виконано шляхом ходіння по снігу взуттям. Через те, що сліди взуття на момент огляду було заметено снігом, вилучити їх було неможливо", – ідеться в документі.

Знайти тих, хто зробив напис, оперативникам поки не вдалося. Тривають слідчі дії.



Довідка правоохоронців щодо напису "воры" у Казані