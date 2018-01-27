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Перед приїздом Путіна у Казані на видному місці з'явився промовистий напис

06:02, сьогодні 4854
Напис
Напис "воры" хтось витоптав перед візитом Путіна / Соцмережі

За день до приїзду президента Росії Володимира Путіна до Казані невідомі на схилі біля стін місцевого Кремля витоптали на снігу слово "воры".

Про це повідомляє "Казанський репортер".

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Казань, воры, Путін

Казань, воры, Путін
Слово "воры" з'явилося на схилі біля стін Казанського кремля

За інформацією ресурсу, розмір напису був таким, що його без проблем можна було побачити навіть з центрального стадіону.

Вже до полудня слово "воры" було абсолютно нечитабельним, і справа зовсім не у снігопаді, який приховав літери. Найімовірніше, послання помітила влада, відтак відправила бригаду "затоптувачів". Судячи з кількості слідів, топтали колективно та з ентузіазмом. У поліції підтвердили, що пильні громадяни вже зверталися до них,
– підкреслюється у матеріалі.

Казань, воры, Путін
До обіду напис "воры" було затоптано

Зауважимо, що місцева поліція почала перевірку за фактом появи слова на снігу.

"У МВС, судячи з усього, самі не особливо розуміють, що з цим робити, і чи потрібно робити взагалі. Адресат в посланні не вказано, сніг – матеріал недовговічний, та й слово нецензурним не назвеш. Так що на наклеп, образу, вандалізм або хуліганство начебто не тягне", – додають журналісти.

Згодом у групі "Другая Казань" у Facebook опублікували довідку, складену слідчими.

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"Установлено, що літери слова "вор" виконано шляхом ходіння по снігу взуттям. Через те, що сліди взуття на момент огляду було заметено снігом, вилучити їх було неможливо", – ідеться в документі.

Знайти тих, хто зробив напис, оперативникам поки не вдалося. Тривають слідчі дії.

Казань, воры, Путін
Довідка правоохоронців щодо напису "воры" у Казані

Теги: Новини Росії Володимир Путін Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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