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Перед тим напився горілки: лікарі розповіли, чому один чоловік вижив після пиятики в Борисполі

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У Борисполі від сурогатного алкоголю загинуло шестеро людей, один зміг вижити.

Трагедія сталася у Борисполі, що під Києвом. Доза виявилася смертельною для шістьох людей. 

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Хлопчик на власні очі бачив, як помирає його мати від метилового спирту. Він і покликав бабусю, яка викликала швидку. Однокласники осиротілого хлопця кажуть, що він тепер він в центрі Борисполя з дядьком. Багато не розповідають.

Не на камеру вчителька, яка теж прибула сюди повідомила, що документи хлопця в соціальній службі. Загалом відомо, що компанія зібралася щось святкували. Одна з жінок принесла каністру спирту, як виявилося, метилового. Випивши отрути, двоє людей померли на місці, четверо – у лікарні. 

Вони були госпіталізовані до реанімаційного відділення, виставлений діагноз – отруєння невідомою речовиною. Почалася інтенсивна терапія, дезінфекційна терапія. На жаль, чотири чоловіки загинуло,
– розповів головний лікар Бориспільської ЦРЛ Олександр Щур.

Вижив лише один чоловік. Лікарям назвався Юрієм. Вже зранку він чомусь втік з лікарні. Медикам зізнався, що перед тим, як випити сурогат, вжив багато горілки. Лікарі кажуть, що це його і врятувало. 

"Доза, в залежності від стану людини та маси, 40 – 100 мілілітрів метилового сепирту і це вже... Це дуже не велика доза, це сильний яд. З його слів, він перед цим вживав алкоголь, а етанол являється антидотом", – додав головний лікар Бориспільської ЦРЛ Щур.

Місцеві кажуть, що компанія полюбляла випивати, свята у них були частими. Сурогат купували на вокзалі. Знайомий Володимир зазначив, що йому говорили, що такий сурогат компанія принесла з вокзалу. Поліцейські також з'ясовують, чи не отруїли людей навмисно.

Поліцейські і слідчі Борисполя відкрили кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу це навмисне вбивство, але з позначкою, як нещасний випадок,
– зазначив речник поліції у Київській області Микола Жукович.

Чоловік, який вижив після смертельної дози сурогату, після втечі з лікарні почав переховуватись. Принаймні, так кажуть його знайомі.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Жертви Новини Борисполя Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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