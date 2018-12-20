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      Перед тим, як знов іти Керченською протокою, треба зробити інші кроки, – експерт

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      Турчинов заявив, що військові кораблі знову підуть Керченською протокою
      Турчинов заявив, що військові кораблі знову підуть Керченською протокою / Фото з відкритих джерел

      До заяви секретаря РНБО Турчинова щодо нового проходження кораблів Керченською протокою багато запитань. Після захоплення Росією наших кораблів треба було почати з інших кроків.

      Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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      Україна наполягає на тому, що договір 2003 року, яким Азовське море визначено, як внутрішнє разом з Росією, немає сенсу денонсувати. Але там є положення, згідно з яким військові кораблі третьої країни можуть заходити в море з дозволу України або Росії. То якими аргументами можна апелювати до ОБСЄ, яких Турчинов запрошує для участі в проходженні Керченською протокою? І навіть, якщо спостерігачі ОБСЄ будуть на кораблях – це як живий щит?
      – зауважує Дмитро Снєгирьов.

      До того ж, говорить експерт, схоже, ця ініціатива Турчинова не знайшла підтримки в ОБСЄ. На переконання Снєгирьова, для стримування агресії Росії в Азовському морі потрібно зараз робити інші кроки. Зокрема, почати з питання встановлення лінії державного кордону в Азовському морі.

      "Потрібна демаркація кордону в Азовському морі і визначення поняття внутрішні води і виключно економічної зони. Це дозволило б Україні апелювати до міжнародних інституцій у моменті порушення державного кордону і зони економічних інтересів. Тоді проходження Керченською протокою було б логічним. Якби Росія щось знову зробила, то це підтвердило б, що вона країна-агресор, яка в односторонньому порядку вийшла з договору 2003 року і порушує морські кордони. Тоді б ми могли апелювати до країн Заходу щодо військової підтримки", – наголосив Снєгирьов.

      Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. За його словами, для України це принципово. Інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Олександр Турчинов Новини України Новини політики ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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