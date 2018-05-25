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Перед весіллям принц Гаррі мав розмову з екс-дівчиною, з якою зустрічався 6 років

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Перед весіллям принц Гаррі мав розмову з екс-дівчиною
Перед весіллям принц Гаррі мав розмову з екс-дівчиною / Фото з відкритих джерел

Напередодні весілля з Меган Маркл 19 травня принц Гаррі вирішив востаннє поговорити по телефону з колишньою дівчиною Челсі Деві, з якою зустрічався 6 років.

Про це повідомляють інсайдери на Vanity Fair.

Але перед цим принц Гаррі вирішив провести особисту розмову з 32-річною Челсі Деві. Вони двоє визнали, що їм потрібно йти окремо своїми шляхами.

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У них був прощальний дзвінок. Під час останньої розмови вони обидва визнали, що Гаррі потрібно рухатися далі... Челсі була дуже схвильована і плакала. Вона не хотіла йти на весілля, але в підсумку погодилася і пообіцяла Гаррі, що не намагатиметься потрапити на вечірку,
– поділився інсайдер.

Челсі Деві та інша колишня дівчина принца Гаррі – Крессида Бонас (пара зустрічалась два роки), були присутні на королівському весіллі у Віндзорському замку. За словами джерела, Деві не хотіла йти на весілля до свого колишнього. Дівчина була на офіційній церемонії вінчання, а от на вечірку у Фрогмор-гаус її та Крессиду не покликали.


Челсі Деві (по центру) на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл 19 травня

Її реакцію на возз’єднання Меган Маркл та принца Гаррі у каплиці Святого Георгія одразу ж оцінили у ЗМІ та соцмережах. Челсі виглядала сумною і було помітно, що вона жалкує, що не стоїть на місці Меган Маркл.


Челсі Деві на церемонії вінчання принца Гаррі і Меган Маркл


Челсі Деві на церемонії вінчання принца Гаррі і Меган Маркл

"Між Гаррі і Челсі не було тієї іскри, яка пробігла, коли він зустрів Меган. Щойно він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, одразу зрозумів, що хоче бути саме з нею. Він зустрів потрібну дівчину в потрібний час", – додав інсайдер видання.

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Варто додати, що Челсі Деві та принц Гаррі познайомилися ще тоді, коли вчилися в сусідніх школах, а їхні стосунки тривали з 2004 року по 2011-й. Дейві також супроводжувала принца Гаррі на весіллі Кейт Міддлтон і принца Вільяма у 2011 році.


Принц Гаррі і Челсі Деві в статусі пари в минулому

Теги: LifeStyle Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Королівська сім'я Королівське весілля Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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