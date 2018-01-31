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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Перед відкриттям Олімпіади-2018 КНДР планує ракетний парад, – CNN

19:11, сьогодні 230 Читать новость на русском
КНДР планує ракетний парад напередодні відкриття Олімпіади-2018
КНДР планує ракетний парад напередодні відкриття Олімпіади-2018 / Getty images

Напередодні відкриття Зимових Олімпійських ігор, які вже у 9 лютого стартують у південнокорейському Пхенчхані, КНДР планують провести ракетний парад.

Про це пише CNN з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

За даними телеканалу, 8 лютого влада КНДР планує показати десятки ракет дальнього радіуса дії під час параду.

Співрозмовники видання пояснюють, що демонстрацією "сотень" снарядів та ракет Пхеньян хоче "залякати американців".

Читайте також: Об'єднання КНДР і Південної Кореї на Олімпіаді-18: спортсмени не можуть порозумітися

Парад, за прогнозами, включатиме десятки міжконтинентальних ракет "Хвасон-15", які Північна Корея вперше випробувала наприкінці листопада.

Нагадаємо, КНДР допустили до участі в Олімпіаді-2018 – країну на Іграх представлять 22 спортсмени. На церемонію відкриття збірні Південної та Південної Кореї вийдуть під єдиним прапором.

Теги: КНДР Зброя Олімпіада-2018 Південна Корея
Джерело: 24 Канал
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