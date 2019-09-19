Перед запуском ринку землі необхідно захистити її від спекуляцій, – думка експерта

Щоб унеможливити придбання землі за безцінь у невідомих власників необхідно впровадити механізми захисту від спекуляцій.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Максим Вознюк.

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На переконання експерта, перед запуском ринку варто провести повну інвентаризацію всіх земель в межах держави і забезпечити прозорість ринку.

Усі землі, активи, ресурси і об'єкти в країні повинні отримати своє місце у всеохоплюючому відкритому електронному кадастрі,

– зазначає Вознюк.

Яких змін очікувати українцям від ринку землі, дивіться тут:

Також треба вдосконалити механізм отримання кредитів на придбання землі та продумати певні преференції для орендарів та власників. Експерт вважає, якщо ці та інші моменти будуть враховані при розробці відповідної законодавчої бази – тоді можна за це голосувати, і лише після цього скасовувати мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення та відкривати ринок.

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Адже цей ринок не може бути повністю нерегульованим і функціонувати без будь-яких обмежень.

Що відомо про ринок землі? В Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.



В уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Планується, що купити землю зможуть лише українські громадяни або українські компанії. Водночас, купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю в першу чергу.



Ціни на землю під мораторієм / Інфографіка 24 каналу