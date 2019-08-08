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      Перед зустріччю Зеленського і Варфоломія сторони не дійшли згоди у важливому питанні, – ЗМІ

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      Перед зустріччю з Варфоломієм в Офісі Зеленського відмовились підписувати спільну заяву, – ЗМІ
      Перед зустріччю з Варфоломієм в Офісі Зеленського відмовились підписувати спільну заяву, – ЗМІ / www.president.gov.ua

      Володимир Зеленський та Вселенський патріарх Варфоломій планували під час своєї зустрічі підписати спільну заяву. Вона мала стосуватися екологічної тематики. Втім під час самої зустрічі заява так і не була підписана.

      Причиною того, що заяву не підписали, стало непорозуміння між Офісом Президента України та Константинополем, яке мало місце перед самою зустріччю, пише видання "BBC Україна".

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      Підписувати спільну заяву, яку готували у Константинополі спільно з МЗС України, відмовились саме з боку українського президента.

      Заява переважно мала стосуватись екологічної тематики, позаяк Вселенський патріарх Варфоломій відомий своєю діяльністю у цій сфері.

      Причини, чому Офісу президента не сподобалась заява на екологічну тему, не відомі. Втім, запевняють джерела видання, там не було політичних чи будь-яких інших провокаційних формулювань.

      Що відомо про зустріч Зеленського з Варфоломієм?Зустріч Вселенського патріарха Варфоломія та Президента України Володимира Зеленського відбулась під час офіційного візиту останнього до Туреччини. Під час зустрічі Вселенський патріарх вкотре підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

      Зі свого боку, глава держави зазначив, що на зустрічі з Варфоломієм говорив "про все, що бентежить всіх". Крім того, Володимир Зеленський подякував Варфоломію за потужну підтримку.

      До слова, під час зустрічі не обійшлося і без конфузів. Так, представницю пропагандистського телеканалу "Россия" заблокували охоронці через її поведінку.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Вселенський патріархат Закордонні візити Зеленського Новини Туреччини Офіс Президента Президент України
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