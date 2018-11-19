Передача озброєння не є ключовою метою США щодо України, – дипломат

Головна допомога США Україні полягає не в наданні зброї. Надання "Джавелін" – крок, який показує, що Україні в довготерміновій перспективі потрібні інші речі.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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За словами експерта, раніше США і ЄС синхронізували свої кроки і по санкціях проти Росії, і щодо надання Україні летального озброєння, щоб не було ескалації військового напруження. Але в адміністрації Трампа таких забобонів немає. Американці зараз допускають відтворення спільної комісії з Україною, яка працювала ще за часів Кучми, де був і комітет з безпекових питань.

"Джавеліни" – важливий крок, аби показати, що немає військового ембарго щодо нашої країни, який показує, що Україні в довготерміновій перспективі потрібна інша зброя, починаючи з систем ППО. І Вашингтон працює в цьому напрямі. Але треба дивитися не на зброю, як таку. Метою американців є допомога Україні стати самодостатньою державою, яка може сама себе обороняти,

– переконаний Олександр Хара.

Як відзначає дипломат, для України поки є недосяжним членство в НАТО. Необхідно прийти до того рівня виконання вимог Альянсу, коли нас почнуть розглядати як серйозного кандидата. І починати треба не з військової, а політичної сфери. Потрібна стабільність і демократичний устрій, який унеможливить прийняття волюнтаристських рішень, що можуть підірвати нашу і європейську безпеку. Також важливий цивільний контроль над сферою безпеки і оборони. І сама реформа оборонної сфери, щоб Україна могла зупинити і стримувати російського агресора.

Нагадаємо, як заявив голова МЗС України Павло Клімкін, між Україною та США тривають перемовини щодо поставок нових одиниць оборонного обладнання. Однак будь-які деталі наразі не розголошуються. Як відомо, в травні Петро Порошенко повідомив, що Україна вперше провела запуски ракетних комплексів "Джавелін".

Що таке "Джавелін"? Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.