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      Передають гроші і продукти: як живуть між українським Міловим та російським Чєртковим

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      Між ними раніше була Дружба народів – вулиця з такою назвою. Тепер вздовж неї паркан з колючого дроту. Майже три місяці тому російські прикордонники розділили два селища: українське Мілове та російське Чєртково.

      В українському прикордонному населеному пункті Мілове видно державний кордон із Російською Федерацією: по ту сторону стоять машини на російських номерах і неподалік ходять російські прикордонники.

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      Між українським Міловим та російським Чєртковим – одна вулиця – Дружби Народів. Нині дружба знищена росіянами і сама вулиця розділена ними ж. Вже 2,5 місяці 3200 метрів стіни роз'єднали кордони. Щоправда, українським прикордонникам від цього навіть легше.

      Вони вже бачать цю інженерну споруду, і вже менше в них намірів перетнути просто так державний кордон. Хоча, в населеному пункті Мілове розміщений місцевий пункт пропуску для того, щоб громадяни могли перетнути державний кордон. Також є міждержавний автомобільний пункт пропуску, який перетинають як громадяни Російської Федерації, так і України,
      – зазначив помічник начальника Луганського прикордонного загону Руслан Грех.

      На місцевому пункті пропуску мешканці, і справді, за звичайним державним паспортом можуть без проблем пройти мостиком в Росію. Навіть за побутовими потребами.

      "Я телефон здав у ремонт. Сходив, спитав. Ще не зробили, тільки запчастини замовили... Поки що пускають туди-сюди нормально", – розповів мешканець смт Мілове Володимир.

      мілове чєртково
      Стіна між селищами

      Місцевим, які вже 3 місяці прожили зі стіною, переважно байдуже. А дехто навіть допомагає тим, хто по той бік паркану.

      "Підходимо, люди дають гроші – ідемо, беремо... Понеділок, четвер – завіз продуктів у нас. Окорочка там їм, спинки, курку... Теоретично, у нас дешевше", – прокоментував ситуацію мешканець смт Мілове Анатолій. Чоловік погодився спілкуватись з журналістом 24 каналу, дізнавшись, що він з України, а не з Росії.

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      А от його сусідка за парканом була не надто контактна. Після короткого спілкування вирішила розказати російським прикордонникам, що її "бандєри знімали". Так і живе прикордонне Мілове. 

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Новини Луганська Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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