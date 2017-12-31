Переддень Нового року: Google представив святковий дудл
Пошукова система Google в Переддень Нового року 31 грудня представила святковий дудл. Головні герої дудла – пінгвіни, які приїхали в гості до своїх родичів з теплих країн і разом з ними зустрічають Новий рік.
У Переддень Нового року Google представив 5 зображень із пінгвінами, які збираються у мандрівку. Перше зображення було опубліковано напередодні Дня святого Миколая – 18 грудня.
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Дудл розповідає цілу історію – спочатку пінгвіни збирають свої речі, потім прилітають до родичів, вечеряють, розважаються на пляжі та вже після свят – згадують цей чарівний час!
Переддень Нового року – останній день року за григоріанським календарем. У цей день починаються заходи, присвячені Новому року. В Україні, як правило, святкові застілля починаються увечері в Переддень Нового року, коли "проводжають старий рік".
Переддень Нового року: дудл від Google
Переддень Нового року: дудл від Google
Переддень Нового року: дудл від Google
Переддень Нового року: дудл від Google
Переддень Нового року: дудл від Google
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