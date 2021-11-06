У передмісті Одеси невідомі побили депутата з Херсонщини: він у важкому стані

У передмісті Одеси невідомі люди зупинили автомобіль, в якому їхали депутат з дружиною. Вони напали на них та побили.

Чоловік перебуває у важкому стані. Про інцидент 6 листопада повідомили правоохоронці.

Читайте також Вірастюку погрожували вбивством: в поліції розповіли подробиці

Невідомі побили депутата з Херсонщини

Невідомі зупинили автомобіль подружжя, напали та спричинили тілесні ушкодження водію і пасажирці,

– заявили правоохоронці.

У поліції уточнили, що чоловік у важкому стані в лікарні й за його життя борються лікарі. Попередньо відомо, що постраждав депутат однієї з ОТГ Херсонщини.

До речі, у поліції повідомили, що подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Якщо провину за цією статтею доведуть, то зловмисникам загрожує ув'язнення та термін від 5 до 8 років.



Невідомі побили депутата та його дружину

Ймовірно постраждав великий аграрій

Офіційно імені депутата не повідомляють. Проте у місцевому телеграм-каналі "Х***ая Одесса" написали, що постраждав депутат Мирненської ОТГ, який є великим аграрієм.

Учора ввечері (мовиться про 5 листопада – 24 канал) в районі заводу "Центроліт" на Новомиколаївській дорозі невідомі зупинили депутата Toyota Land Cruiser Prado, напавши на нього і дружину, яка була за кермом, – мовиться у повідомленні.

За неперевіреними даними, чоловікові розтрощили колінні суглоби.



У передмісті Одеси напали на депутата та його дружину

Коротко про останні подібні трагічні інциденти з депутатами