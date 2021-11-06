У передмісті Одеси невідомі побили депутата з Херсонщини: він у важкому стані
Джерело:Нацполіція
У передмісті Одеси невідомі люди зупинили автомобіль, в якому їхали депутат з дружиною. Вони напали на них та побили.
Чоловік перебуває у важкому стані. Про інцидент 6 листопада повідомили правоохоронці.
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Невідомі побили депутата з Херсонщини
Невідомі зупинили автомобіль подружжя, напали та спричинили тілесні ушкодження водію і пасажирці,
– заявили правоохоронці.
У поліції уточнили, що чоловік у важкому стані в лікарні й за його життя борються лікарі. Попередньо відомо, що постраждав депутат однієї з ОТГ Херсонщини.
До речі, у поліції повідомили, що подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисних тяжких тілесних ушкоджень.Зверніть увагу! Якщо провину за цією статтею доведуть, то зловмисникам загрожує ув'язнення та термін від 5 до 8 років.
Невідомі побили депутата та його дружину
Ймовірно постраждав великий аграрій
Офіційно імені депутата не повідомляють. Проте у місцевому телеграм-каналі "Х***ая Одесса" написали, що постраждав депутат Мирненської ОТГ, який є великим аграрієм.
Учора ввечері (мовиться про 5 листопада – 24 канал) в районі заводу "Центроліт" на Новомиколаївській дорозі невідомі зупинили депутата Toyota Land Cruiser Prado, напавши на нього і дружину, яка була за кермом, – мовиться у повідомленні.
За неперевіреними даними, чоловікові розтрощили колінні суглоби.
У передмісті Одеси напали на депутата та його дружину
Коротко про останні подібні трагічні інциденти з депутатами
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