Передноворічний феєрверк: у Кривому Розі чоловік спричинив вибух у своїй квартирі
У Кривому Розі 52-річний чоловік підірвався унаслідок виготовлення піротехніки у своїй квартирі.
Для виготовлення піротехніки криворіжець наповнював трубочки сумішшю магнію та алюмінію у своїй квартирі багатоповерхівки, унаслідок цього стався вибух.
Пораненого чоловіка госпіталізували з опіками до реанімації, йдеться в depo.Дніпро.
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Вибух унаслідок виготовлення піротехніки вдома/ 0564.ua
Криворіжець підірвав власну квартиру/ 0564.ua
Дружина та дитина, які також перебували у квартирі – не постраждали, адже перебували в іншій кімнаті.
Наразі поліцейські встановлюють мотиви виготовлення піротехніки вдома.
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