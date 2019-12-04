Передноворічний феєрверк: у Кривому Розі чоловік спричинив вибух у своїй квартирі

У Кривому Розі 52-річний чоловік підірвався унаслідок виготовлення піротехніки у своїй квартирі.

Для виготовлення піротехніки криворіжець наповнював трубочки сумішшю магнію та алюмінію у своїй квартирі багатоповерхівки, унаслідок цього стався вибух.

Пораненого чоловіка госпіталізували з опіками до реанімації, йдеться в depo.Дніпро.

Читайте також: Чи можуть ялинкові прикраси бути небезпечними



Вибух унаслідок виготовлення піротехніки вдома/ 0564.ua



Криворіжець підірвав власну квартиру/ 0564.ua

Дружина та дитина, які також перебували у квартирі – не постраждали, адже перебували в іншій кімнаті.

Наразі поліцейські встановлюють мотиви виготовлення піротехніки вдома.