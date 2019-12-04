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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Передноворічний феєрверк: у Кривому Розі чоловік спричинив вибух у своїй квартирі

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      Криворіжець робив піротехніку у своїй квартирі / 0564.ua

      У Кривому Розі 52-річний чоловік підірвався унаслідок виготовлення піротехніки у своїй квартирі.

      Для виготовлення піротехніки криворіжець наповнював трубочки сумішшю магнію та алюмінію у своїй квартирі багатоповерхівки, унаслідок цього стався вибух. 

      Пораненого чоловіка госпіталізували з опіками до реанімації, йдеться в depo.Дніпро

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      вибух, Кривий Ріг
      Вибух унаслідок виготовлення піротехніки вдома/ 0564.ua

      Кривий Ріг, вибух,
      Криворіжець підірвав власну квартиру/ 0564.ua

      Дружина та дитина, які також перебували у квартирі – не постраждали, адже перебували в іншій кімнаті.

      Наразі поліцейські встановлюють мотиви виготовлення піротехніки вдома.

       

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      Теги: Новини України Кримінал Вибух Новини Кривого Рогу
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